美國男拎糖果戒指扮求婚 慘被女友當場掌摑

對於不少情侶而言，求婚是人生一件大事。美國近日一場棒球中，一名男子突然下跪向女友「求婚」。但他取出的卻是一枚糖果戒指，女友面色突變，當眾掌摑男友。亦有網民發現，男子疑似另有準備真戒，糖果戒指可能只是鋪設。

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抖音海外版TikTok近日流傳一段影片，顯示一名男子在美國職棒賽事中，於球場看台上突然下跪，相信是向女友求婚。女友當時掩面感到震驚，但轉瞬由驚轉怒，因為男方取上一枚糖果造型的玩具戒指。

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事發影片

女友盛怒下爆粗斥責男友，並用力掌摑對方一巴及向他擲出手中的飲品，讓在場觀眾及男友驚訝。雖然未知男方是打算整蠱或真正想求婚，但有網民指男生似乎有準備另一枚戒指求婚。

不少網民不同意男子的舉動，指他在如此重要的時刻亦不能夠認真看待，難以想像日後的生活會闖出甚麼大禍。有網民則指女友舉動反映她的為人，稱男子婚後生活亦不會好過，勸告他另覓佳人。另有網民推斷，事件不過是演出。

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責任編輯：吳漢培