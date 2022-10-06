【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影

▲ 為避免WhatsApp用戶在使用該功能時，以截圖或屏幕錄影方式「留底」，WhatsApp近日終於推出解決方案。

WhatsApp自去推出「閱後即焚」（View Once）功能，讓用戶在傳送相片和影片時設定，接收對象開啟一次後自動刪除，惟當時WhatsApp亦未有為該「閱後即焚」功能提供防截圖配套。為避免WhatsApp用戶在使用該功能時，以截圖或屏幕錄影方式「留底」，WhatsApp近日終於推出解決方案。

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據外媒《WABetaInfo》報道，在剛剛釋出的WhatsApp Beta for iOS 22.21.0.71版本，已加入針對 「閱後即焚」訊息的禁止截圖及屏幕錄影功能，期望減少機密外洩風險。至於該新功能會在何時正式提供，則有待官方公布。

▲ 剛剛釋出的WhatsApp Beta for iOS 22.21.0.71版本，已加入針對 「閱後即焚」訊息的禁止截圖及屏幕錄影功能（外媒《WABetaInfo》圖片）

不過另需注意的是，接收對象還可以另一手機或相機將屏幕拍攝記錄，所以該功能並非百份百安全。對於Android手機用戶而言，目前亦仍未得悉WhatsApp將如何杜絕第三方截圖和屏幕錄影程式WhatsApp。

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責任編輯：張寶燕

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