▲ 物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）年度旗艦活動「2022 LSCM物流高峰會」，今天假香港科學園圓滿舉行。峰會以「創科跨越挑戰 締造無限可能」為主題，滙聚政府官員、行業領袖、業界精英及學術界代表，分享如何利用創新科技協助不同行業提升競爭力，以應對疫後新常態將帶來的挑戰。

物流及供應鏈多元技術研發中心（下稱「LSCM」）的年度旗艦活動「2022 LSCM 物流高峰會」今天假香港科學園圓滿舉行。高峰會以「創科跨越挑戰 締造無限可能」為主題，探討創新科技對香港物流及相關行業提升競爭力、及應對疫後新常態所帶來挑戰的重要性。LSCM於高峰會中展示的最新技術包括：多元領域擴展機械人、遠程復康訓練平台、應用於中醫院的AIoT中藥配送系統、服務機械人自適應語音定位系統、智能電子書轉換系統、 Robo9及 新一代端到端醫療保健社區支援系統。此外，多間與LSCM合作的夥伴機構及本地大學亦於會場內展示其最新研發的智慧城市技術。



高峰會匯聚政府官員、業界專家、商界領袖及學術界代表，分享如何利用創新科技協助企業轉型、提升效率及生產力，推動行業發展。

▲ 香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授，JP，於高峰會開幕辭表示樂見LSCM 一直與不同政府部門合作，支援香港的智慧城市發展，讓市民享受科技發展為日常生活所帶來的便利，提升生活質素，令香港成為更宜居的地方。

香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授，JP 致開幕辭時表示：「我樂見LSCM 一直與不同政府部門合作，利用物聯網 （IoT） 技術開發不同系統，支援香港發展成為智慧城市，讓市民享受科技發展為日常生活所帶來的便利，提升生活質素，令香港成為更宜居的地方。」



LSCM與Microsoft香港攜手推出嶄新科技平台 鼓勵業界應用創新科技開拓商機



今年高峰會的焦點之一，是LSCM 與Microsoft香港合作，攜手建立的嶄新科技平台「LSCM x Microsoft 科技平台」。平台旨在方便企業發掘更多適用於業界的創新技術，並鼓勵業界應用科技以提升效率及生產力，開拓更多商機。於高峰會上，由LSCM董事局主席林曉鋒博士‧工程師、LSCM行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT、LSCM營運總監郭子正先生、Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊女士，MH、Microsoft 香港區域科技長許遵發先生及Microsoft香港公共事業部總監張苑瑩女士宣布平台正式啟動。Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊女士表示﹕「數碼經濟下，雲端運算是數碼轉型的關鍵，在可擴展性、推出市場速度、安全性及創新方面有明顯優勢。Microsoft 香港一直致力與LSCM等於本港的研發機構合作，推動本地科研發展。作為科技夥伴，我們很高興能與LSCM一同建立『LSCM x Microsoft 科技平台』，共同協助本地物流及供應鏈業界運用Microsoft科技解決方案和專業知識，邁向數碼轉型。我們將與LSCM和物流及供應鏈業界緊密合作，支持香港建設為世界級的智慧城市。」

▲ 作為高峰會的焦點之一，LSCM與中國移動香港簽署合作備忘錄（MoU），標誌著雙方在創新科技發展上的合作。

LSCM與中國移動香港簽訂合作備忘錄 攜手推動本港創新科技發展



而高峰會的另一個亮點，是LSCM與中國移動香港（CMHK）簽署合作備忘錄（MoU），標誌著雙方於推動創新科技發展上將加強合作。高峰會上，在LSCM行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT及中國移動香港董事兼行政總裁李帆風先生的見證下，LSCM營運總監郭子正先生與中國移動香港董事兼行政副總裁馬子斌博士正式簽訂有關合作備忘錄。中國移動香港董事兼行政總裁李帆風先生表示﹕「作為引領業界的5G電訊服務供應商，CMHK於本港創科發展上一直不遺餘力，致力將智慧科技應用滲透至各行各業，推動本港智慧城市建設。是次十分高興能與LSCM達成策略合作關係。我們期待雙方強強聯手，憑藉CMHK強大的5G網絡，結合iSolutions多項嶄新技術和多元化服務，與LSCM共創更多本地物流科研的里程碑。」

▲ 於本年度的峰會中，LSCM與Microsoft香港攜手宣布啟動雙方合作推動之科技平台「LSCM x Microsoft 科技平台」，鼓勵業界利用科技，開拓更多商機。

LSCM行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT表示：「LSCM 很高興與兩間著名的科技公司Microsoft 香港及中國移動香港就推動創新科技發展及鼓勵業界應用創新技術方面展開合作，以提升創新科技於本港的智慧城市發展、智慧交通、物流及供應鏈管理，和樂齡社區之應用。而業界更可利用科技抓緊商機，於急速轉變的營商環境中拓展業務。」

▲ LSCM行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT於峰會上表示，LSCM 與兩間著名的科技公司Microsoft 香港及中國移動香港將在推動創新科技發展及鼓勵業界應用創新技術方面展開合作，業界可利用科技抓緊商機，拓展業務。

展示LSCM創科技術 推動行業發展



LSCM 研發多項嶄新科技，以提升不同行業的營運效率及服務質素，同時致力改善市民的生活。其中，「多元領域擴展機械人」具備暢順及靈活的高機動性能，可於不同的平面上運作，包括倉庫及其他工作環境。而「遠程復康訓練平台」旨在支援不同服務使用者，例如長者、殘疾兒童等，讓治療師可以不受地區限制，遙距地提供復康訓練服務。

▲ LSCM董事局主席林曉鋒博士‧工程師致歡迎辭時表示，企業要於新常態下開拓商機並取得成功，科技擔當前所未有的重要角色。展望未來，LSCM將繼續推動創新技術的發展及應用，協助業界提升效率及生產力。

LSCM董事局主席林曉鋒博士‧工程師致歡迎辭時表示：「LSCM 致力研發物流及供應鏈相關行業的技術，亦推動智慧城市技術在本港的發展。新冠肺炎疫情為供應鏈及全球經濟帶來了翻天覆地的轉變，令企業紛紛加快數碼轉型的步伐，應對新常態下的挑戰，而科技則擔當前所未有的重要角色。展望未來，我們將繼續研發創新技術，與業界緊密合作，提升香港的競爭力。」

▲ 「2022 LSCM物流高峰會」場內設有科技展覽，展示由LSCM研發、及與其合作的夥伴機構和本地大學研發的一系列創新技術。

（請參閱附錄一，了解 LSCM 於高峰會上展示的創新技術的詳細資料）



政府及行業要員分享最新科技發展



2022 LSCM 物流高峰會為政府官員、行業專家、商界領袖及學術界代表提供重要的平台，讓他們就創新科技如何於新常態下促進本港物流及供應鏈相關行業的發展分享獨到的見解。是次高峰會的專題演講嘉賓包括：香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授，JP、香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生，JP、香港科技園公司主席查毅超博士，BBS，JP、華潤創業副總裁李楠先生、一邦國際網上仲調中心（eBRAM）主席蘇紹聰博士 ，JP、香港機場管理局工程及科技執行總監梁永基工程師、香港建設資產及環境信息管理聯盟主席馮宜萱教授，建築師，BBS、香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士，JP，FCILT、LSCM董事局主席林曉鋒博士‧工程師及LSCM行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT等。



有關 LSCM

物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）於 2006 年成立，獲特區政府創新及科技基金撥款資助，並由香港大學、香港中文大學和香港科技大學恊辦；旨在提供一站式應用研發及技術轉移服務，鞏固本地物流及相關行業的發展，並加強業界與研發機構在應用研究方面的合作，為業界和社會帶來具意義和影響力的效益。詳情請瀏覽網址：www.lscm.hk。



附錄一：LSCM展示之創新技術



1. 遠程復康訓練平台

遠程復康訓練平台 （Tele-Practice Platform）是一個雲端物聯網平台系統，為支援不同服務使用者而設計，例如長者、殘疾兒童等；令治療師可以不受地區限制，遙距地提供服務，例如評估、訓練、個案跟進等。相對於需要親身到達復康中心，遙距服務更能便利使用者，而遙距服務更可由香港伸延至大灣區。這平台系統讓不同的遠程服務供應商，非牟利團體和治療師聯繫和協作，為服務使用者提供有需要的復康訓練服務。這平台亦配合政府提倡的「醫社合作」計劃，將來為服務使用者提供更完善的服務。



2. 多元領域擴展機械人

多元領域擴展機械人是一個體積細小，但擁有高負載能力，以及兼備高擴充性的機械人。它獨特的中央差分驅動懸掛系統，使機械人擁有暢順靈活的高機動性能，並可於狹窄及不同的地面運作。



機械人配備360度環繞防撞以及前置立體避障系統，使之能安全地應用於人多擠迫的環境。機械人同時擁有高負載及可擴充的能力，十分適用於不同的工作環境例如倉庫、餐廳、酒店、醫院等等。



用家可透過圖形介面，輕鬆地設置機械人的行走路線，目的地以及地圖。機械人可單獨地使用，不需要任何場地配置，亦可以透過中央管理軟件以及無線網絡系統管理機械人團隊。它的硬件及軟件均可擴充，令技術人員可開發、並加入新的功能。機械人亦配備自動回航充電功能，使用家不用擔心它的續航能力。



3. 應用於中醫院的AIoT中藥配送系統

根據現時醫院的運作，及中藥配送的常規做法，LSCM應用AI視覺分析技術，配合電子標籤中藥櫃等協助，核對藥單上及已配好的中藥，把配錯藥的機會減至最低。而AIoT中藥配送系統及運送機械人，會把中藥運送到醫院內指定的地方，以提升整個配藥及送藥流程。LSCM把獨特的智能物流輸送系統，中藥配藥系統和運送機械人系統構建為模組，可靈活地配合不同醫院之營運模式，並在將來配合醫院營運擴展。



4. 智能電子書轉換系統

在出版行業中，人手翻譯服務所需時間長，成本亦較高。而機械翻譯所需的時間短，令翻譯所需的資源大大減少，亦可解決翻譯人手不足的問題。因此，LSCM研發「智能電子書轉換系統」，支援香港出版總會的「出版3.0–香港智能電子書庫」計劃。計劃由特區政府「創意香港」贊助，旨在協助出版業界應用科技以提升效率及生產力。



系統利用人工智能翻譯技術，提高翻譯質素和效率，減低出版成本及免除找翻譯人員等困難。而文字轉換聲音技術，將電子書轉換為有聲書，大幅減少製作發聲書的時間至數分鐘，亦節省了錄音的時間與成本。



5. 服務機械人自適應語音定位系統

服務機械人自適應語音定位系統是一個接收和集中處理人聲語音訊號的設備。它結合視覺和音頻功能辨識，能夠檢測和追蹤最接近的人臉，並處理來自檢測到的人臉之語音訊號。透過使用視訊技術，機械人從目標人物的嘴部位置及其距離收集訊息，並利用「近場」音頻處理收集到的語音訊號，及使用「自適應波束成形」來減少附近的噪音。 這技術不但提高了收集語音的訊噪比，亦提高了「語音轉換文字」識別中的單詞辯識率。



6. Robo-9: 應用於視障人士的傳感器融合技術

視障人士獨自出行時一般都會遇到不少困難。因此，LSCM研發了具成本效益的機械人視覺和傳感技術，以模仿導盲犬提供的避障和領航等重要功能。機械人配備導航和定位功能，可為使用者提供行走路線指引。另外，它利用同時定位與地圖構建 (SLAM)技術，透過傳感器獲得周邊環境訊息，協助使用者隨意行走和到達指定的目的地。



7. 新一代端到端醫療保健社區支援系統

傳統的醫療保健系統未必能讓相關人士安全地分享資料，令不同的醫生或醫療人員很難查閱病者的病歷從而提供治療，製藥公司亦較難收集數據來分析藥物成效。



此系統是一個保安度高的醫療保健區塊鏈和數據交換平台，支援各方之間既安全又具私隱保障的資料交換，為病者提供個人化的醫療保健服務。這個區塊鏈解決方案能確保病者的健康記錄只能被獲授權的人士擷取，並把此類數據以分佈式和具不可變更的審查追蹤方式來儲存。



8. LSCM與本地大學合作研發的創新技術

智慧城市平台及三維移動測量系統



SpaceScanX — 背包式三維移動測量系統

SpaceScanX是一個背包式三維移動測量系統，它集成了激光掃描硬件和三維數據處理軟件。SpaceScanX的關鍵技術包括SLAM、激光掃描硬件系統以及數據處理軟件系統，其中硬件系統由LiDAR、360度相機、GPS和IMU等設備組成。透過使用SpaceScanX，我們可以掃描並建立三維數字城市模型，包括建築物、道路、基礎設施和樹木。而數字模型以點雲、彩色點雲、街景、三維實景模型等方式呈現。



智慧城市平台— 全面的數字孿生解決方案

智慧城市平台是一個綜合性時空大數據平台。這系統是一個基於B/S 架構的WebGIS系統，主要包含數據管理、網絡地理要素服務和數據可視化模組。系統為不同背景的潛在用戶提供一個開放的空間數據平台，以便基於大規模三維地理空間數據擴展、基於網絡的可視化和應用等。



AIoT平台和智慧城市的多模分析技術

隨著近年 5G寬頻、Wi-Fi和LoRA / NB-IoT等技術的出現，IoT領域一直在急速發展。越來越多地方應用 Wi-Fi感知、BLE和視覺訊號。 雖然在同一個場所收集的感測數據在本質上是相關的，但是它們通常在雲端上獨立分析，形成數據孤島。 對業界來說，以無縫方式整合這些數據作關聯、分析、理解和挖掘訊息以進行對象識別、人員感知、數據／行為分析等，一 直是一項挑戰。



因此，我們開發了新型物聯網和多模式分析技術。為了建立具成本效益的智能停車場，我們設計了一個基於人工智能的嶄新攝像機平台，以使用超低流率和超分辨率技術同時識別大量車牌。為了解決數據孤島問題，我們開發了基於集中式或聯合機械學習技術的數據平台，處理多模式、零星和嘈雜的數據。這些技術將大幅提升IoT應用的成本效益。



綜合BIM和區塊鏈的「組裝合成建築」平台

香港大學iLab為模組化集成建築（MiC）的離岸生產、跨境運輸和本地安裝過程開發了一個BIM平台。平台融合了建築訊息模擬，區塊鏈技術和自行開發的i-Core智能模組。它由三個APP組成，分別為e-InStar、e-TranStar和e-InstallStar。它們可獨立運作，解決生產、運輸和安裝過程中的監控和管理問題，亦可結合在一起運作。



當中的創新技術包括：



- 生產、運輸和安裝全程質量監控、保證和追蹤的安全區塊鏈。

- BIM使整個過程可視化、允許實時狀態查詢，並透過模組ID將特定模組可視化。

- 自行研發的i-Core建立區塊鏈和BIM之間的通訊透明的數字安全共識機制，系統透過互相檢查確保數據的不可篡改性。



此平台已在香港大學的MiC項目中應用。如能擴大平台的應用規模，必定能為解決香港的住屋問題作出重大的貢獻。



(特約)