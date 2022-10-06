煤氣公司推出總值逾160萬元大抽獎慶祝成立160周年

▲ 煤氣公司為慶祝成立160周年，舉辦「煤氣160一路賞您大抽獎」活動，送出總值超過港幣160萬元獎賞。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）今年迎來成立160周年，為答謝廣大客戶一直以來的支持，公司推出「煤氣160一路賞您大抽獎」，送出總值超過港幣160萬元獎賞。即日起至2022年12月31日，煤氣網上賬戶使用者登入「Towngas煤氣公司」手機應用程式並登記參加活動，即可參加「好賞大滿捉」即時抽獎；若完成指定任務，更有機會參與大抽獎，贏得「煤氣公司160周年紀念足金金幣」或其他豐富獎品，完成任務越多，中獎機會越大！



凡年滿18歲、持香港居民身份證及有效煤氣網上賬戶的人士，即有資格參與遊戲贏取抽獎機會。詳細遊戲規則及條款請參閱活動專設網頁：https://towngas160.omnicampaigns.com/html/tc/



「煤氣160一路賞您大抽獎」獎品：

抽獎活動將於2023年1月10日舉行，中獎結果將於2023年1月18日公布並刊登在「Towngas煤氣公司」手機應用程式內的活動頁面、活動專設網頁、英文虎報及星島日報。所有得獎者將以登記煤氣網上賬戶時提供的電郵地址獲取確認通知。

▲ 若完成指定任務，更有機會參與大抽獎，贏得「煤氣公司160周年紀念足金金幣」。

▲ 「好賞大滿捉」將送出超過1萬份獎品，當中包括仿照中環都爹利街四盞煤氣燈場景而製的迷你模型DIY。

另外，煤氣網上賬戶使用者凡成功登記「煤氣160一路賞你大抽獎」活動，即可參與「好賞大滿捉」即時抽獎一次，隨時獲得豐富獎品，當中包括好氣Fun電子現金券、煤氣公司迷你模型DIY等。



「好賞大滿捉」獎品：

推廣生意的競賽牌照號碼為56091-102。



(特約)