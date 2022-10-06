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【英國王室】傳查理斯明年6月3日加冕 白金漢宮罕有回應

環球社會熱點 11:46 2022/10/06

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英國查理斯三世登基後，按照傳統會再舉行加冕儀式，確立新君主地位。美媒上周引述英國官員指，查理斯三世會在明年6月3日舉辦加冕大典，引起外界爭相猜測。白金漢宮其後否認上述說法。

梅根批荷里活定型亞裔女性 用20年前舊片作例子 【下一頁】

查理斯三世（King Charles III） 登基後，王室已啟動代號為「金球行動」（Operation Golden Orb）的加冕籌備計劃，外媒估計儀式最快於明年春天舉行。美媒引述匿名英國官員指，當局確認英王明年6月3日舉行加冕儀式。

消息稱，由於英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於1953年6月2日舉行加冕大典，因此明年剛好是已故英女王加冕70年。為向英女王表達敬意，英王加冕儀式決定在70年零一日、即6月3日舉行。

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報道亦指，英國政府尚未就加冕儀式的公共假期達成共識。

白金漢宮消息人士向《每日郵報》否認美媒報道，稱所有與加冕儀式相關的報道純屬猜測。白金漢宮強調，仍然積極討論加冕儀式細節，尚未確定具體日期，王室將在適當時候作決定及對外公布。

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責任編輯：郭麗明

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