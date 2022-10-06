▲ 【解碼｜出行股】攜程半日升4%創3個月高 花旗：國際旅遊料錄強勁動力、列入「泛亞焦點股」名單

雖然中國海南海口市又實行臨時全域靜態管理，但花旗相信攜程 （09961） 國際旅遊錄得強勁動力，國內業務將在第4季復甦，故將攜程列入「泛亞焦點股」名單。

今日出行股逆市上揚，攜程半日再升4.3%，報240.4元，創逾3個月高，正挑戰6月28日的247.4元高位。同程 （00780） 升2.2%。另外，三大中資航空股東航 （00670） 、南航 （01055） 、國航 （00753） 均升4%至6%，國泰 （00293） 升3.3%。

花旗相信，攜程的純國際旅遊錄得強勁動力，而簡單的國內出行組合有利第4季復甦。同時，該行又相信攜程將可受惠於中國「清零」政策的中期轉型，將帶動國內外逐漸復甦。從長遠來看，中國的旅遊需求可能會保持不變消費升級，並向高端和出境旅遊發展。因而將公司列入「泛亞焦點股」名單，其美股（美：TCOM）目標價為32美元。

美銀證券認為，就公司早前的投資者電話會議，公司管理層暫未知曉中國內地通關日期，認為早前預期的十月中共「二十大」會放寬通關的要求有所後退，甚至對明年首季現有意義改變亦抱審慎的態度。

今年第三季初期錄得錄得強勁的被壓抑需求，酒店訂單超過2019年7月的20%，增長動力一直回升，直至8月底新冠疫情又爆發。美銀證券，目前，國內空運近數周已達2019年的70至80%。至於第四季，管理層指國內疫情管控在十月更為嚴峻，對業務能見度更低。

由於出境旅遊仍然靜止，但包括Skyscanner和Trip.com的國際旅遊已回復2019年的80%至90%，而Skyscanner經已錄得毛利率轉正，惟Trip.com仍處虧損狀態。

該行預計第3、4季收入按年升23%和12%，經調整溢利為11.1億元及3.1億元人民幣，而2023、24年經調整溢利上調7%至16%，以反映明年首季將全面開關的預期，將其目標價由267元升至283元，重申「買入」評級。

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編輯：姚卓然