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【大行看HSBC】高盛：淨息差及淨利息收入將成滙豐第三季業績主要推動力　調升滙豐目標價至77元

股市 11:43 2022/10/06

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【大行看HSBC】高盛：淨息差及淨利息收入將成滙豐第三季業績主要推動力　調升滙豐目標價至77元

HSBC滙豐 （00005） 將於10月25日公布第三季業績，高盛指，受惠於淨息差擴闊19點子，預期滙豐第三季淨利息收入料按年增長25%，按季增11%，成為滙豐第三季業績的主要推動力。

擁有優質存款基礎的滙豐將繼續處於有利位置

高盛指，淨息差及淨利息收入表現強勁，主要反映貨幣市場利率在港元、英鎊及美元三大貨幣均出現陡峭的傾斜，基於資金壓力不大，同時市場利率快速上升，擁有優質存款基礎的滙豐將繼續處於有利位置。

瑞信香港併購部高層蔡崇訓離職　據報加盟滙豐【下一頁】

滙豐於9月22日調高最優惠利率，而反映港元存款利率變動幅度相對聯儲局加息幅度的存款啤打值（deposit beta）只有0.17倍，美元存款啤打值亦只有0.3倍，低於較市場預期的0.5倍，故此縱使宏觀經濟及貸款需求低迷，存款業務較預期理想，亦預示淨息差會有較大增長。

滙豐探討出售加拿大業務、料估值達550億元【下一頁】

基於存息上升幅度較預期小，淨利息收入增加，高盛調高滙豐2022至2025年基礎每股盈利預測3%至4%，12個月目標價亦升2.7%至77元，評級維持「買入」。

高盛認為，除淨息差及淨利息收入外，其他業務料無驚喜，成本按季料保持平穩，信貸撥備按季會增加，但管理層已提前於第二季作出預告，而非利息收入則持續疲弱。

【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

相關文章：【綠色定存】滙豐再推定期存款植樹計劃　開立3個月期年利率2.2%　幣種包括港元、美元、人民幣

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐據報擬縮減倫敦全球總部辦公面積25%　以削減成本及能源使用

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 大行報告 買入 每股盈利 目標價 港元 加息 美國聯儲局 英鎊

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