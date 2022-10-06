【行業點睇】山西印發風電光伏產業實施方案 2025年產值目標達千億級

據內地報道，山西近日印發風電裝備產業鏈實施方案和光伏產業鏈實施方案，並提出至2025年，打造兩大千億級總市值的新能源產業，兩個產業方案分別為《山西省風電裝備產業鏈實施方案》及《山西省光伏產業鏈實施方案》，明確訂下山西省內擴大風電、光伏裝備產業鏈的規模目標。資料顯示，上半年山西原煤產量達到6.4億噸，佔全國的29.2%，位列全國第一。煤炭保供基礎上，其新能源產業快速發展，風電、光伏已成為該省第二、三大電源。

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先看《山西省風電裝備產業鏈實施方案》，方案目標，至2025年該省風電裝備產業鏈總產值超過1,000億元（人民幣，下同）。在產業鏈上，形成1至2家年銷售收入超過100億元、6至8家超過50億元、15家以上超過10億元企業等。

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同樣地，《山西省光伏產業鏈實施方案》也力爭，至2025年光伏產業鏈總產值超過1,000億元，培育產值百億級企業2至3家，十億級企業6至8家，億元級企業20家以上。重點任務稱，充分發揮長治現有的電池、組件、金剛線、光伏玻璃等產業基礎優勢，帶動晉東南地區，建設以電池、組件和拉晶切片為主，配套材料為輔的光伏產業集群。該文件強調，重點引進行業領先硅料、硅片企業重大項目落地，補齊硅料、拉晶切片產能短板。

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撰文：林衛