【數據點睇】全球製造業PMI為50.3 連續四個月下滑

中國物流與採購聯合會發布，9月全球製造業PMI為50.3，較上月下降0.6個百分點，且是連續4個月呈環比下降，繼續刷新2020年7月以來的新低水平。分區域看，歐洲和美洲製造業增速持續放緩，PMI均呈現連續下降走勢，且美洲PMI降幅較上月有所擴大；亞洲製造業增速相對平穩，PMI較上月微幅上升。

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另一方面，首三季全球製造業增速呈現階梯式放緩趨勢，且第三季增速快速下降。第三季全球製造業PMI均值為50.8，較第一季和第二季均值分別下降3.8和2.2個百分點。當前全球製造業PMI降至相對較低水平，意味全球經濟將繼續保持低速增長趨勢。該會指出，美國經濟持續加息帶來的外溢效應，地緣政治衝突帶來的能源危機，以及尚未消除的疫情，三重影響疊加，提升了全球經濟運行成本，增加了全球產業鏈的不穩定性，加大了全球經濟復甦難度。

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從目前來看，全球經濟能否持續穩定復甦，在很大程度上取決於加息外溢效應何時緩解，地緣政治衝突何時緩和，以及疫情影響何時減弱。但這些影響因素在短期內都難以明顯轉變。全球經濟繼續保持低位波動的概率較大，且滯脹風險正在逐步加大。特別是第三季以來，歐美製造業的加速下滑引發了社會各界對全球經濟進入衰退的擔憂。在預防經濟衰退與抑制通貨膨脹之間做出權衡，已經成為世界各主要國家面臨的重要選擇。

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撰文：林衛