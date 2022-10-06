【自立門戶】搜尋引擎Neeva進軍歐洲市場　由前Google高層開發

▲ 主打無廣告及無追蹤的搜尋引擎Neeva近日宣布進軍英國、法國和德國市場。

近件不少新興網絡搜尋引擎如DuckDuckGo及Neeva，均主打高私隱度，盼挑戰Google長期以來於搜尋引擎領域的霸主地位。搜尋引擎Neeva近日更宣布登陸英國、法國和德國市場。

據外媒《TechCrunch》報道，搜尋引擎Neeva由過去曾在Google擔任廣告與商務資深副總裁、在Google工作逾16年的Sridhar Ramaswamy帶領打造，主打無廣告及無追蹤，並且維護用戶隱私安全。去年在美國市發布，至今已經累積超過60萬用戶使用，同時也累積募得超過8,000萬美元（約6.27億港元）投資金額。

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藉額外增值功能提升營利 服務內無放置任何廣告

Sridhar Ramaswamy指，過去在Google任職期間，已開始構思如何利用合適廣告內容來創造更多營利，認為透過提供額外增值功能與無廣告運作模式，將能帶來更方便的使用體驗，並且能在公司營利之間取得平衡。

該搜尋引擎目前仍以免費形式提供使用，主要透過密碼管理功能、VPN功能等增值訂閱服務來增加營收，並且強調不會透過任何廣告內容獲利，不會在搜尋引擎服務內放置任何廣告。

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責任編輯：張寶燕