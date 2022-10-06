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艾力寳雲道具槍走火命案 死者家屬同意和解

環球社會熱點 10:58 2022/10/06

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荷里活男星艾力寳雲去年拍攝新戲期間，一名女攝影指導因道具槍意外走火而死亡。死者家屬其後入稟控告艾力寳雲及製片人過失致死罪。不過死者家屬宣布與艾力寳雲等人達成和解，死者丈夫也會成為該片執行製片人，協助完成拍攝亡妻遺作。

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艾力寶雲（Alec Baldwin）去年10月於新墨西哥州拍攝新電影《Rust》時，他手中的道具槍意外走火，擊中42歲女攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins）。哈欽斯入院做緊急胃部手術，但最終傷重死亡。

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哈欽斯家屬今年2月於該州以過失致死罪發起民事訴訟，起訴艾力寳雲、艾力寳雲的電影製作公司、製片人及劇組重要成員。

死者家屬指控電影製作公司及製片人為節省成本聘請最低薪的工作人員，包括刻意聘用完全不合格的軍械師里德（Hannah Gutierrez-Reed），更要求對方分時間兼任助理道具師。

哈欽斯丈夫Matthew周三（5日）宣布與艾力寳雲等人達成協議，而作為和解協議一部分，他會撤回民事訴訟。

Matthew證實會成為《Rust》的執行製片人，該片將於明年1月恢復拍攝工作。他強調沒有興趣互相指責，指大家都相信亡妻的死是場可怕意外，感激製片人等人能再次聚首向亡妻的最終作品致敬。

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艾力寶雲的代表律師則表示，所有人都希望為哈欽斯的兒子做最好的決定，感謝所有為解決這個痛苦局面作貢獻的人。

據悉，艾力寳雲與死者家屬是就民事訴訟達成和解協議，不會影響當局正進行的刑事調查。檢察部門強調，如果調查所得證據足以構成刑事指控，當局就會正式起訴。

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責任編輯：鄭錦玲

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