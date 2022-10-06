【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地

俄羅斯正式確認上周公投的烏克蘭4個地區成為領土，烏軍懶理俄方警告繼續反擊，並聲稱收復多地。俄羅斯總統普京近日默認軍隊在烏克蘭的嚴重失利，表明嘗試維持新領土的穩定。烏克蘭總統澤連斯基則聲稱，烏軍再於南部取得更多勝利。

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普京（Vladimir Putin）周三（5日）接受訪問時表示，對早前的公投結果感到恩惠及驚喜，結果亦不應受到質疑。他指俄國正努力維持新領土穩定，聲稱各地區將持續發展，並加強俄羅斯的整體實力。外媒認為，普京此次發言是默認俄軍在有關地區嚴重失利。

同場有人提及葉卡捷連娜二世（Catherine the Great）在任時，曾歷經一場長達1年半﹑由假冒沙皇彼得三世人士發起的叛亂。普京為此亦提出自己從歷史中汲取的教訓，稱「國家必須強大」。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日則表示，烏軍繼續在南部基爾松地區（Kherson）取得戰果，本周已在當地重奪數十個據點，惟強調烏軍任務尚未完成，希望恢復全面控制整個地區。

同時，澤連斯基亦向俄軍士兵喊話，用俄文聲稱俄羅斯已落敗。澤連斯基指烏軍士兵知道自己為何而戰，而更多俄國人民開始意識，自己的犧牲只是因為一個人不希望完結戰爭，直指俄烏戰爭是由普京一人策動。

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另外，俄烏對扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠主權出現分歧。普京簽署法令，要求俄方接管核電廠。副外長韋爾希寧（Sergey Vershinin）表示，扎波羅熱現為俄國領土，核電廠亦理應俄國接管。

但烏克蘭國家核能公司Energoatom表明，核電廠應由公司接管，批評俄方的法令毫無價值，指摘對方處於一個「侵略國的假想瘋狂世界」。

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責任編輯：吳漢培