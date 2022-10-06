▲ 【大行看法】交銀國際：港股短期缺乏流動性支持 要走出底部區域還要更多刺激內循環政策出台

港股周三反彈千點，交銀國際宏觀策略分析師譚淳認為，海外流動性是影響恒指走勢的主要因素，而港股經歷本輪調整後，交易情緒及期權市場均確認了技性反彈的機會，帶動恒生周三大漲，但基於流動性壓力仍存，企業盈利增長尚待穩固，目前恒指的反彈很大可能是技術性的。

大摩不預期中資股將引領反彈 削恒指明年中目標近一成【下一頁】

全球流動性緊縮周期中，聯儲局此輪加息至少持續至明年首季，除非通脹出現明確降溫跡象，否則持續加息的可能性高於減息，故港股流動性在短期仍缺乏增量資金支持。

「若恒指在此時反轉、實現估值擴張，最終仍需要倚靠企業盈利增速的修復，或中國經濟的周期性全面復甦。」

現時中國消費活動仍疲弱，房地產投資增速下滑一定程度上拖累了投資對經濟增長的拉動作用，故在歐美經濟下行壓力逐漸加劇、海外經濟衰退風險上升壓縮外需背景，恒指要走出底部區域，還需要看到更多刺激內循環的有力政策出台。

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編輯：陳韻妍