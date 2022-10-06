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【對沖基金】Citadel據指旗下四隻對沖基金迄今回報達雙位數　旗艦基金回報更達29%

Hot Talk 10:06 2022/10/06

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【對沖基金】Citadel據指旗下四隻對沖基金迄今回報達雙位數　旗艦基金回報更達29%

今年市況向下，但仍有基金斬獲甚豐。據《彭博》引述消息人士指，Citadel旗下四隻對沖基金年初迄今的回報率都達到了兩位數，而旗艦的威靈頓多策略基金9月回報率為2.5%，年初至今回報達約29%。

據指，Citadel其全球固定收益基金上月攀升了1.3%，今年回報率達到約24%。受基本面多空和量化股票策略驅動的戰術交易基金9月走高2.4%，年初至今上漲21%。股票基金9月上漲了2.5%，年初至今漲幅大約17%。

不過，公司拒絕在電郵聲明中置評。

今年以來市場大幅波動，Citadel得以在動盪市況下取得超越同行的亮眼投資表現。根據截至9月底的初步數據，Eurekahedge Pte一項追蹤全球對沖基金的指數今年下跌了5.7%，勢將創出2008年以來的最糟年度表現。

 

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編輯：姚卓然

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