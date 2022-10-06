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【TWTR】馬斯克曾要求以折讓最多30%價格收購Twitter　惟遭對方一口拒絕

股市 09:58 2022/10/06

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Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前恢復對Twitter（美：TWTR）的收購，外電報道，馬斯克公布恢復交易前數周，其代表曾多次與Twitter進行談論，冀以更低價格進行交易。

馬斯克重啟收購Twitter之際　Apollo等據報終止相關融資談判【下一頁】

《紐約時報》引述消息人士指，馬斯克希望以折讓30%的價格收購Twitter，意味Twitter估值約310億美元，但Twitter拒絕了有關建議。其後雙方再於上周將討論範圍縮窄至折讓10%，意味馬斯克需要支付396億美元收購Twitter，但談判沒有進展。截至本周三，Twitter市值約392億美元。

馬斯克於7月指，不再繼續完成收購Twitter的建議，因Twitter無法控制垃圾郵件的問題。Twitter因此將事件告上法庭，迫使馬斯克完成交易。

馬斯克大逆轉重啟收購Twitter有春江鴨？　激進投資者連月狂買40億元、即賺近5成【下一頁】

若雙方於法庭上交手，馬斯克將需要把他的個人短信在法庭上曝光，而Twitter前景不確定性亦增加，雙方均希望避免公開審判造成混亂，故推遲原定於周四的作證。

馬斯克於本周一向Twitter發信，表示願意以最初的價格，以每股54.2美元收購Twitter，但能否完成交易，則要視乎能否從銀行獲得融資，若銀行不履行融資承諾，馬斯克將需要支付10億美元的分手費。

相關文章：【TWTR】馬斯克開庭前兩周同意重啟440億美元收購Twitter　預告要創造新App「X」、成變奏版微信？（第二版）

相關文章：【TWTR】Twitter支付775萬美元予前僱員　馬斯克指違反收購協議

編輯：陳韻妍

美股 收購 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter（美：TWTR） 馬斯克 成交 Tesla Twitter 銀行

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