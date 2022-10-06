【港股市況】車股下挫、華晨再挫一成　航空股造好、南航升7%　恒指反覆回軟企萬八關（不斷更新）

港股昨大升1000點後，今早半日略為回吐，惟仍守18000點關口。ATM個別發展，美團 （03690） 逆市向好升0.2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.7%及0.4%。車股下挫，吉利 （00175） 跌近5%；比亞迪跌3%；華晨 （01114） 、長汽 （02333） 跌逾8%。九倉 （01997） 升逾4%；國泰 （00293） 升逾3%。恒生指數高開12點，其後反覆偏軟，恒指半日跌77點，報18010點，成交340.7億元，企18000點關口。科指跌0.9%，報3651點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：01】恒指最新跌約100點，報17984點，跌103點；科指跌0.9%，報3651點。

【14：50】內航股升幅擴大，南航 （01055） 升逾7%；東航 （00670） 、國航 （00753） 升逾6%。

【14：37】【阿里巴巴9988】支付寶因研發費用佔比不達標 遭取消上海高新技術企業資格

【14：23】豐盛 （00607） 回吐幅度擴大至3成，低見0.155元，成交5145萬元。

【14：20】華晨 （01114） 最新挫一成，低見2.4元跌穿今早低位。

【14：09】港股午後一度升最多55點，高見18143點，最新再度回軟跌約45點，報18042點；科指跌0.5%，報3665點。

【13：29】大市最新轉升2點，報18090點；科指跌0.2%，報3680點。

【13：19】國美金融科技 （00628） 挫逾15%，破底低見0.182元。

【13：17】國美 （00493） 午後升幅收窄，最新升近2%，報0.154元，今早曾高見0.176元。

【13：10】旭輝系下挫，旭輝 （00884） 跌近13%，低見0.74元；旭輝永升服務 （01995） 跌逾8%，破底低見2.65元。

【13：07】【新股IPO】中創新航：正建設年產能逾200吉瓦時生產線 冀5年內打入全球電動車電池市場首三位

【13：03】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌0.2%；騰訊 （00700） 轉升近0.1%；美團 （03690） 升1%；小米 （01810） 跌0.9%；京東 （09618） 跌逾2%。

【13：00】恒指午後初段跌約53點，報18034點，科指跌0.7%，報3658點。

【12：29】【解碼｜出行股】攜程半日升4%創3個月高 花旗：國際旅遊料錄強勁動力、列入「泛亞焦點股」名單

【12：05】興科蓉醫藥 （06833） 短暫停牌，以待刊發有關公司內幕消息的公告。

【12：00】恒指半日跌77點，報18010點，成交340.7億元，企18000點關口。科指跌0.9%，報3651點。ATM個別發展，美團 （03690） 逆市向好升0.2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.7%及0.4%。車股下挫，吉利 （00175） 跌近5%；比亞迪跌3%；華晨 （01114） 、長汽 （02333） 跌逾8%。九倉 （01997） 升逾4%；國泰 （00293） 升逾3%。

【11：50】豐盛 （00607） 回吐16%，低見0.202元，成交3526萬元。

【11：43】【大行看HSBC】高盛：淨息差及淨利息收入將成滙豐第三季業績主要推動力 調升滙豐目標價至77元

【11：40】九置 （01997） 升逾半成，高見39.4元。另外，希慎 （00014） 升0.7%；太古 （00019） 升1%。

【11：26】吉利 （00175） 最新跌逾5%，低見10.9元。

【11：24】【防疫措施】今日起餐廳放寬至12人一枱、宴會放寬至240人 快測要求不變

【11：12】國泰 （00293） 升幅擴大至逾2%，高見8.6元。

【11：11】中創新航 （03931） 最新潛水逾1%，低見37.35元；艾美疫苗 （06660） 亦潛水逾2%。

【11：06】大市昨急升1000點後，今早略為回軟，惟仍於18000點關口爭持，科指則回吐約1%。

【10：54】國美零售 （00493） 短綫抽升高見0.176元，最新升逾11%報0.168元。

【10：54】九置 （01997） 逆市造好，股價最新升近4%，高見38.9元。

【10：51】恒指最新跌近100點，報17990點，跌97點；科指跌1.1%，報3644點。

【10：49】煜盛文化 （01859） 逆市升逾27%，高見0.48元，暫為表現最好股份。

【10：45】【大行看法】交銀國際：港股短期缺乏流動性支持 要走出底部區域還要更多刺激內循環政策出台

【10：42】濠賭股個別發展，藍籌銀娛 （00027） 升0.2%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01128） 升近1%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌0.7%；新濠 （00200） 跌逾4%。

【10：37】吉利 （00175） 跌幅擴至逾4%；比亞迪 （01211） 跌逾3%；長汽 （02333） 挫逾6%破底；廣汽 （02238） 跌2%；華晨 （01114） 跌逾7%。另外，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 跌7%；理想汽車 （02015） 跌逾2%。

【10：22】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 逆市靠穩升近0.1%；小米 （01810） 跌0.6%；京東 （09618） 回吐逾2%。

【10：06】內航股逆市造好，南航 （01055） 、國航 （00753） 升逾3%；東航 （00670） 升5%。

【10：02】東方海外 （00316） 跌3%；中遠海控 （01919） 跌逾1%；中遠海能 （01138） 跌逾6%；太平洋航運 （02343） 跌0.8%。

【10：00】大市早段反覆，恒指最新再跌近100點，再回落至18000點關口。

【09：56】國泰 （00293） 升0.8%，高見8.46元。

【英國航班】維珍航空宣布無限期停飛往返倫敦及香港航班 關閉在港辦公室

【09：51】港股最新再度轉升，恒指最新升約6點；科指跌0.2%。

【09：47】攜程 （09961） 升逾4%，高見242元。市場憧憬二十大後內地放寬入境。

【09：45】內房股逆市向好，中海外 （00688） 升0.7%；潤地 （01109） 升0.2%；碧桂園 （02007） 升2%；雅居樂 （03383） 升近1%；龍湖 （00960） 升逾1%。

【09：41】滙豐 （00005） 股價回吐1%；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌0.4%；中移動 （00941） 跌0.1%。

【09：38】吉利 （00175） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾3%；華晨 （01114） 跌逾6%。

【09：35】小鵬汽車 （09868） 跌逾7%，破底低見42.05元；蔚來 （09866） 跌逾6%；理想汽車 （02015） 跌逾3%。

【09：31】港股開市後跌近100點，於18000點水平爭持。

【09：25】【小米1810】小米照升0.3% 兩聯合創始人疑共沽2.45億股 黎萬強大削4成持倉、洪鋒減持近19億元大貨

【09：24】華晨中國 （01114） 昨復牌瀉逾6成後，今早再低開一成。

【09：23】中創新航科技 （03931） 首掛平開開報38元，內地疫苗製造商艾美疫苗 （06660） 開報15元，較招股價低7.2%。

【新股IPO】兩新股首掛表現分化 艾美疫苗6660低開7%、中創新航3931平開

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；美團 （03690） 升逾1%，恒指高開12點，開報18100點；科指升0.2%，報3694點。

【09：13】期指高開17點，開報18100點。

【09：10】【香港經濟】標普全球9月香港PMI跌至48、半年來首錄收縮 人手流失創21個月最急

【09：00】興科蓉醫藥 （06833） 開市前公布短暫停牌。

【08：53】內地鋰電池生產商中創新航科技 （03931） 及內地疫苗製造商艾美疫苗 （06660） 今早掛牌，兩股昨於暗盤分別潛水。

【新股IPO】中創新航3931暗盤跌幅收窄 一手帳面最多蝕70元

【新股IPO】艾美疫苗6660暗盤先升後跌 一手帳面最多蝕68元

【08：47】恒指黑期升約63點，報18124點；道指期貨升139點，報30449點。

【08：29】【滙豐HSBC】滙豐據報聘請瑞信高管Christopher Chua負責亞洲併購業務

【07：58】【內房危機】華僑城（亞洲）拍賣子公司51%股權 料獲至少約4.3億元人幣

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.4元，較港收市價低0.25元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報276.39元，較港收市價低2.61元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.81元，較港收市價低1.39元或1.7%。

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【07：30】美國數據佳，未符市場冀儲局轉為鴿派的期望，拖累美股下跌，加上美滙指數及美債息上升，道指早段曾跌429點或1.4%，納指曾跌2.4%，其後跌幅收窄，道指一度倒升。道指最終跌42點，收報30273點；標指跌7點，收報3783點；納指跌27點或0.3%，收報11148點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國有限公司、石藥集團、三生製藥

責任編輯︰梁浩碩