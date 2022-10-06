▲ 【TWTR】馬斯克重啟收購Twitter之際 Apollo等據報終止相關融資談判

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）最新同意以每股54.2美元價格，收購Twitter（美︰TWTR）。不過，之前原本有意提供資金協助馬斯克收購的Apollo Global Management及Sixth Street Partners，據報已終止相關融資談判。

Twitter股價收報51.3美元，跌1.4%。Tesla股價收報240.81美元，跌3.5%。

馬斯克曾表示，將用自己的現金、共同投資者及銀行融資為交易提供資金。根據此前報道引述知情人士透露，Apollo Global Management Inc磋商牽頭為馬斯克的收購交易提供優先股融資，由摩根士丹利安排的這筆融資將超過10億美元，Sixth Street Partners等機構也可能參與。

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責任編輯︰梁浩碩