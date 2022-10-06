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【內房危機】華僑城（亞洲）拍賣子公司51%股權　料獲至少約4.3億元人幣

股市 07:58 2022/10/06

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【內房危機】華僑城（亞洲）拍賣子公司51%股權　料獲至少約4.3億元人幣

華僑城（亞洲） （03366） 公布，間接非全資附屬公司華僑城上海置地計劃於北京產權交易所透過公開掛牌出售上海首馳企業管理有限公司51%股權，最低價格為約5.85億元（人民幣‧下同），假設按最低價格完成，預計將產生收益約4.26億元。

首馳企業目前其由華僑城上海置地全資擁有，其註冊資本為人民幣100萬元，其業務範圍包括企業管理、停車場管理、展覽展示服務、物業管理及非住宅房地產租賃，當中擁有物業包括位於中國上海山西北路108弄的133套公寓及相應土地使用權，建築面積約24,937.36平方米，為辦公用途。

完成建議出售後，華僑城上海置地仍將持有目標公司49%股權，並將繼續自目標公司租賃物業之公寓，同時，亦會向目標公司提供營銷管理服務。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

港股 華僑城(亞洲)（03366） 中國 地產 內地物業 物業管理

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