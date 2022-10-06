【經濟報告】調查指港人對長壽的最大擔憂為健康及儲蓄 五分之一成年人表示退休後無人可依

根據星展銀行及宏利聯合委託進行的調查，對於活得比平均壽命更長，港人的最大擔憂是財政困乏和健康轉差的危機。此外，調查結果亦反映，大部分受訪港人認為有需要儲蓄更高比例的收入，累積現金儲備，抵禦未來風險。

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根據「星展與宏利為未來做好準備調查」顯示，42%受訪者認為長壽的最大挑戰是健康轉差、用盡積蓄（24%），以及需要工作更久才能退休（15%）。逾半（53%）表示會增加現金儲蓄以保障未來。此外，受訪者亦表示若要有舒適的退休生活，有需要把收入的 40%儲起來，但他們目前只儲起約28%。另外，Z世代及千禧世代更認為有需要儲起一半以上的收入。而當預期會用盡積蓄時，50%受訪者表示很可能會減少個人開支，包括減少娛樂（19%）、外出用 餐（16%）及衣著開支（15%）。11%的父母會準備減少子女方面的支出。亦有10%受訪者指出若用盡積蓄，會考慮降低居住環境質素。

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調查亦發現，香港成年人對未來的最大擔憂之一是醫療費用上漲（57%）。其他憂慮包括出現新的疫情（58%）以及財政資源不足（54%），逾半（54%）亦認為未來30年會受通脹加劇所影響。此外，亦有五分之一受訪成年人表示退休後無人可依，而大眾富裕階層中介乎35至65歳的準退休人士則為最脆弱的一群，他們積蓄不足，一旦無法工作時便會沒有收入，亦難以獲得他人支援。同樣地，即使有伴侶的人亦認為，會在情感上依賴另一半的支持，多於財務建議方面的支援。

宏利香港及澳門首席夥伴銷售總監梁惠嘉女士表示：「調查結果印證了在當前環境中，居住香港 的個人、年輕人或家庭都必須及早籌劃退休，以及為長遠的健康需要作好準備。港人現可向值得 信賴的財務顧問尋求建議，藉著合適的財務方案，為未來裝備好自己，成就更好每天。」

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記者：鄭日棱