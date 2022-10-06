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【著數優惠】7仔「yuu會員大著數日」一日限定 買滿71元即享11%折扣 百變小櫻全新精品連糖果組合全部有折

理財智慧 17:58 2022/10/06

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7-Eleven將於10月7日（舉行1日限定的「yuu會員大著數日」，yuu會員只需買滿71元，即享11%折扣（即89折優惠）。此外，7-Eleven亦特別精選了多款異國滋味雪糕，包括北歐製造的EKSELENCE雪糕批、DREYER'S D-COLLECTION哥倫比亞風味咖啡及靜岡焙茶雪糕批、以貓山王榴槤果肉製成的榴香谷貓山王榴槤雪條、台灣直送的老虎堂芝士黑糖流心雪條、日本出品宮田雲呢拿味、抹茶味及咖啡味雪糕筒。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

另外，今期超荀著數還包括7-SELECT獨家人氣美食：各款雞髀及溏心蛋、卡樂B薯片系列、以及多款精選啤酒、雀巢咖啡、維他冷泡茶、還有靚太至愛的金象牌頂上茉莉香米、威露士殺菌消毒噴霧等等，均以至抵價登場。

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同場加映：最新一系列的百變小櫻精品連糖果組合，各款可愛精品包括：精美索袋、實用玻璃碗、玻璃罐、餐具套裝及水樽。

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責任編輯：嚴浩文

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