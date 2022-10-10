【內房危機】富力回購倫敦地產項目Vauxhall轉售予基金Flow Capital　「富力女婿」劉根森疑任買方投資經理董事

▲ 【內房危機】富力回購倫敦地產項目Vauxhall後 隨即轉售予投資公司Flow Capital

富力地產 （02777） 早前宣布行使期權，向遠東發展 （00035） 購回一個英國倫敦地產項目，富力地產上周三（5日）公告指，購回交易完成後，將該項目股份、貸款等出售予投資公司Flow Capital旗下開放式投資基金Flow Capital SP II。

《明報》最新引述資料指，Flow Capital投資經理FC Investment（BVI）Limited是由富力董事長李思廉的女婿、香江集團「太子爺」劉根森創辦並出任董事，而新世界 （00017） 副主席鄭志剛亦為董事之一，由於交易設有回購期權，意味劉根森或間接協助外父李思廉籌措貸款回購地產項目。

不過，富力地產在上周公告內曾稱，買方及其投資經理均為獨立第三方，而Flow Capital SP II參與股份主要由專業投資者擁有，故難以確定劉根森是否只透過旗下Flow Capital協助安排交易，抑或亦有資金參與。

富力地產：9個月內有權從第二買方購回項目

富力地產與Flow Capital就項目訂立認沽期權協議，協議日期10月5日起計9個月期間，富力地產有權要求第二買方Flow Capital按期權代價出售及轉讓期權股份及期權貸款。

今次涉事倫敦項目為Vauxhall Square的混合用途計劃，總建築面積約13.3萬平方米，包括住宅、酒店及宿舍、辦公室、零售及休閒，目前主場地的發展項目尚未動工。

富力稱不會因第二次交易錄任何收益

富力地產於今年3月向遠東發展出售英國倫敦項目及目標公司貸款，但9月初宣布根據買賣協議購回項目。遠展預期富力地產購回交易將產生1090萬元英鎊（約9,615億港元）收益淨額，將用於一般營運資金。

富力稱，公司不會因第二次完成而錄得任何收益或虧損。富力指出，公司對發展項目的前景持樂觀態度。透過進行第二項出售事項，集團將有更多的時間評估進一 步方案，以從目標集團取得附加價值。

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記者：李哲毅