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【英鎊危機】鎊滙動盪致大批抵押貸款產品撤下　關浩霆據報周內將向主要銀行詢問計劃

宏觀解讀 22:02 2022/10/05

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天空新聞報道，英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）本周稍後時間會和英國主要的銀行高層見面，包括巴克萊銀行、萊斯銀行等，關注最近的金融動盪對按揭市場的影響。

報道指，財政部周四召開會議，預計財相將在會上詢問貸款人的計劃。由於銀行對住房貸款定價的波動，數以百計的按揭交易已被銀行撤銷或凍結。報道引述消息人士指，會議還將討論自他上個月被任命為財相以來宣布的經濟增長計劃。

關浩霆已與投資銀行、資產管理公司和保險公司的高層舉行一連串會議。他表示，將在未來幾周內制定放鬆管制的計劃，並特別關注廢除英國加入歐盟期間實施的規則。

金融資訊服務機構Moneyfacts上周指，由於上周一英鎊跌至新低，一些貸款機構已撤銷部分以至全部的抵押貸款利率，情況持續至翌日晚上，按揭貸款市場上有935種產品遭撤下。該機構今表示，兩年期定息按揭息率水平為6.07%，是2008年11月金融危機以來從未見過的水平。

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編輯：胡學能

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