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【大行報告】 港交所風險回報具吸引力 高盛予「買入」 評級

股樓投資 21:38 2022/10/05

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恒指在假後復市造好，周三（5日）升逾1,000點重上18000點水平，收報18087點。高盛認為，從風險回報角度計算，港交所（00388）現價估值吸引，予「買入」評級。港交所周三收報284.8元，升幅6.8%。

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

高盛表示，港交所在業務上有壟斷優勢，但受累股市影響，令其股價及估值向下調整，現估值吸引，惟其下行風險的幅度可能並不小，並維持目標價407元，投資評級為「買入」。
 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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該行亦預計中概股回港作交易，以及南向通在未來兩年將為每日成交量增加約300億元，又料港元拆息走高有助帶動公司明年的每股盈利增加約30％，而且與內地更多的互聯互通計劃，能在中期為公司帶來更多盈利增長的新動力。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

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撰文：鄭昊彤

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香港交易所（00388） 港股 大行報告

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