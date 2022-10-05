【大行報告】 港交所風險回報具吸引力 高盛予「買入」 評級

恒指在假後復市造好，周三（5日）升逾1,000點重上18000點水平，收報18087點。高盛認為，從風險回報角度計算，港交所（00388）現價估值吸引，予「買入」評級。港交所周三收報284.8元，升幅6.8%。

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高盛表示，港交所在業務上有壟斷優勢，但受累股市影響，令其股價及估值向下調整，現估值吸引，惟其下行風險的幅度可能並不小，並維持目標價407元，投資評級為「買入」。



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該行亦預計中概股回港作交易，以及南向通在未來兩年將為每日成交量增加約300億元，又料港元拆息走高有助帶動公司明年的每股盈利增加約30％，而且與內地更多的互聯互通計劃，能在中期為公司帶來更多盈利增長的新動力。

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撰文：鄭昊彤