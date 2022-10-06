【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈

恒指經過一輪跌浪後，近日終自2011年的低位17000點水平展開反彈。大摩發表亞太區策略報告，看好中國在岸及離岸股票，認為它們出現超賣。不過該行認為，中國股市雖會跟隨日本以外的其他亞太區和新興市場股市展開反彈，惟由於周期和2009年及2016年不一樣，中國股市不會成為本輪反彈浪的領軍者。大摩亦下調恒指明年6月目標至19400點，等同反映其明年毎股盈利預測增長7%, 及明年預測市盈率9.7倍。該行同時看好17隻港股，具能力率先反彈。

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大摩推介率先反彈港股名單：

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大摩相信，中資股走勢仍受地域因素、防疫政策及內地樓市等因素影響。惟該行認為當地防疫措施或於本季出現轉向，並有望於明年春季全面放開防疫限制。大摩亦同時上調南韓股市，及半導體板塊的評級至「增持」。

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