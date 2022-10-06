  • 30°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈

股樓投資 17:25 2022/10/06

分享：

分享：

恒指經過一輪跌浪後，近日終自2011年的低位17000點水平展開反彈。大摩發表亞太區策略報告，看好中國在岸及離岸股票，認為它們出現超賣。不過該行認為，中國股市雖會跟隨日本以外的其他亞太區和新興市場股市展開反彈，惟由於周期和2009年及2016年不一樣，中國股市不會成為本輪反彈浪的領軍者。大摩亦下調恒指明年6月目標至19400點，等同反映其明年毎股盈利預測增長7%, 及明年預測市盈率9.7倍。該行同時看好17隻港股，具能力率先反彈。 

【滙豐控股5】滙豐傳擬售加拿大業務 估值或達550億元  詳情請看【下一頁

大摩推介率先反彈港股名單：

    點擊圖片放大
    +17
    +16

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

大摩相信，中資股走勢仍受地域因素、防疫政策及內地樓市等因素影響。惟該行認為當地防疫措施或於本季出現轉向，並有望於明年春季全面放開防疫限制。大摩亦同時上調南韓股市，及半導體板塊的評級至「增持」。

【騰訊700】騰訊入股 波蘭遊戲開發商Gruby  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

創科實業（00669） 港股

上一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】本地零售業 短期不乏利好因素

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】英倫美景加上涼快好天氣 倫敦馬拉松2022跑後分享
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
【有相睇】日出康城半新盤連減15口價　十個月劈價265萬　終賬蝕逾22萬離場
【有相睇】日出康城半新盤連減15口價　十個月劈價265萬　終賬蝕逾22萬離場
【美股焦點】馬斯克重提收購Twitter 按原訂協議每股出價54.2美元
【美股焦點】馬斯克重提收購Twitter 按原訂協議每股出價54.2美元
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【比亞迪】穩坐全球電動車「龍頭寶座」 比亞迪單月銷量達20萬
【比亞迪】穩坐全球電動車「龍頭寶座」 比亞迪單月銷量達20萬
高盛調低樓價預測　料今明兩年累跌30%
高盛調低樓價預測　料今明兩年累跌30%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款