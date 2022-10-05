【大行報告】中遠海控向龍頭轉型 摩通：風險回報吸引評「增持」

早前中遠海控（01919）收購中遠海運供應鏈13.46%股權，摩根大通認為此舉是公司轉型向行業龍頭的首個嘗試。該行亦認為行業基本面或已見底，並指中遠海控風險回報吸引，評級「增持」，目標價19元。中遠海控周三（5日）收報9.54元，升幅3.9%。

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早前中遠海控公布關連交易，向中遠海運物流收購中遠海運供應鏈13.46%股權，藉以完善端到端服務網絡。摩通指此舉為中遠海控轉型向行業龍頭「馬士基式」終端對終端服務供應商的首個嘗試。同時公司計劃購買15艘混能大型船舶，亦標誌其向綠色轉型發力。另外該行指公司首次派發中期息，並提出2022至2024年派息率達30%至50%為一個驚喜。

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該行指行業基本面或已見底，小型航運商亦退出市場。該行認為中遠海控風險回報吸引，維持正面看法並評級「增持」，目標價19元。

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撰文：鄭昊彤