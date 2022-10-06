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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】英倫美景加上涼快好天氣 倫敦馬拉松2022跑後分享

名人薈萃 16:58 2022/10/06

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倫敦馬拉松被譽為最難抽的六大馬拉松賽事，若以慈善名額參賽，似乎都要三至四萬港元才能參加，一向沒有甚麼抽獎運的小弟，早幾年幸運地抽中2020年倫敦馬，但奈何遇上疫情，幸好可以將比賽資格延至今年，於是決心參賽，希望做到好成績。

今年倫敦馬拉松共吸引42,000名跑手參與。

比賽前大會一直未有特別通知參賽選手詳情，所以都擔心一早訂好機票酒店會否最終「無得跑」，大約到八月底左右大會電郵通知要更新選手個人資料，這時心才定下來，到九月中，大會電郵選手參賽須知及詳情，以及需要下載大會手機app等，就開始為比賽及行程做好準備了。

London Marathon Running Show現場入口。

一眾跑手取了號碼布後到現場打卡位置影相留念。

一如其他大型馬拉松，倫敦馬在比賽前幾天舉辦London Marathon Running Show，讓跑手拿取比賽號碼布之餘，亦可盡情購買跑步裝備，包括限定版跑衫跑褲跑鞋，同時可以大手購入跑步時補充能量的能量啫喱等。由於博覽在星期三至六一連四日舉行，大會特別提醒跑手盡量避免星期五六高峰日子前往，小弟一落機就在星期三當天進場，實在行得頗舒服，第二天早上再去已大排長龍了！

大會很貼心在手機app提提大家前往哪個火車站、起點及建議抵達時間。

紅區起點區域。

行李寄存處。

倫敦馬拉松分三個起點出發，紅組、藍組及綠組，當下載了倫敦馬手機app就會看到自己所屬是哪一個起點及哪一組，精英跑手在當天大約9時41分出發，小弟是紅區第2組，約10時出發。單單在紅區已分了17組，最遲11時多12時才出發，所以每組的參賽者其實不多，我在出發時間15分鐘前上線已可以排在第一排，直至開跑也很順利，早前一直擔心的「塞車」情況未有一早出現，於是以自己訂下的目標跑速一直大步向前。

第2組起點同時是第7、12、17組的起點位置，只是起步時間不同。

起步前先奏起英國國歌，為英女皇逝世默哀。

大約到了4-5公里左右，三區跑手逐步聚集在一起，此時亦只覺人多了，但略為左穿右插仍然能按自己步速向前跑。賽前天氣報告預計有90%機會下雨，但幸好當天天公造美，起跑前後都沒下雨，後段還有暖暖大陽相送，亦不覺太熱，很舒服！

地鐵站特別鼓勵倫敦馬參賽者即使遇上下雨天氣仍要加油，很窩心。

不少跑手扮鬼扮馬，有蜘蛛俠、Minion，洗衣機也有呢！

精英跑手準備起步出發。

賽事沿途經過不少特色景點，例如Cutty Sark、London Eye、大笨鐘及白金漢宮等，但因為我今次希望做出較好的完成時間沒有太留意，然而跑到25公里的倫敦塔橋，實在被現場的場面震撼了，感覺太美妙，當下感到能在這裡跑十分榮幸，十分滿足！

倫敦塔橋氣勢磅礡，跑完這個景點完全覺得值回票價。

Cutty Sark。

大笨鐘。

然而有幾點跑手要留意，雖然不少跑友都認為倫敦馬路段較平很好跑，但其實都有不少上斜位，幸而亦有不少落斜路段可以追回時間，所以大家跑時亦要有上斜的心理準備。另外大約跑到9至10公里，在Greenwich區附近有段路突然收窄，跑手們或要行近十秒才能通過，或多或少影響時間。另外賽事會經過兩條隧道，都有點焗，要跑得快有點難度，而金絲雀碼頭商業區一帶高樓大廈林立，GPS收得較差，一直跑在五分披以內（每公里快於5分鐘的速度）的我，見到手錶寫著七八分披都有點不知所措，所以要憑著感覺跑，以大會路牌作粗略計算就可以了。

倫敦馬拉松獎牌十分搶眼。

至於裝備方面，這就很看個人習慣，因為沿途飲用水充足，又有能量飲料及能量啫喱供應，所以不用太擔心。部分跑手會準備自行沖粉的能量飲料邊跑邊喝，我就只帶備半支水隨身，以及大約五包能量啫喱和兩包抽筋急救水旁身以防萬一，主要是吃完能量啫喱後即時喝水，身體能夠較快得到能量補充，而以一個較快的速度跑全馬，面對濕度高或較熱的天氣會容易出現抽筋，小弟跑到最後數公里亦有一點狀況，抽筋水能夠有即時紓緩之效，十分神奇（但十分難飲）！

現在倫敦馬拉松2023已公開接受報名，大家如果有興趣就要早點登記，一起看看有沒有抽獎運吧！英國時間今個星期五晚上就會截止，報名就要快手了！

報名連結：

https://www.tcslondonmarathon.com/enter/how-to-enter/ballot-entry

倫敦馬拉松一席難求，不要錯過報名機會。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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