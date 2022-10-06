【醫療科技】Google Cloud推醫療成像工具　助AI診斷

▲ Google Cloud近日推出一項專門用於醫學影像的數碼工具套件，協助醫療影像AI開發。

近年有不少科研團隊利用電腦視覺（Computer vision）技術研發人工智能（AI）檢查工具或，並將其應用延伸到醫學領域，積極探索（AI）技術在醫學應用方面的可能性。Google Cloud近日亦推出一項專門用於醫學影像的數碼工具套件，令醫學影像數據可以更容易存取、操作等，並藉此協助醫療影像AI的開發。

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醫學影像是醫療領域用於診斷的關鍵工具之一，Google Cloud表示，全球每年掃描的醫學影像多達數十億張，約佔所有醫療保健數據的九成。隨著醫學影像預期將持續增長，代表放射科醫生和專家需要解釋每個病例影像的工作量亦會愈來愈大。

為應對有關需求，該醫學影像工具套件主要使用AI算法來掃描醫學圖像，提供更快、更準確的診斷結果，幫助提高醫療工作者的生產力，同時改善醫療服務。

該工具還提供使用國際影像標準和安全數據交換的雲端儲存服務，也利用芯片設計廠商英偉達（Nvidia）和其針對醫療領域作改善的開源框架MONAI（Medical Open Network for AI）的AI輔助註釋工具自動化標記醫學圖像，並允許使用者以自己的資料庫建立自定義訓練資料集，來建構機器學習模型。

Google Cloud表示，這些工具已開始在美國新澤西州醫療組織Hackensack Meridian Health中使用，對患者的掃描影像進行去識別化，並建構演算法來預測前列腺癌的轉移機率。

另一美國體外檢測醫療器材大廠Hologic則自2021年初以來，一直與Google Cloud合作，進行其Al子宮頸癌篩檢計劃 。據悉，Hologic的Genius細胞學系統已獲得CE認證（即歐盟標準），以數碼方式堆疊患者細胞的2D影像，提供額外的視覺深度，並使用Al分析與癌前病變和子宮瘤相關的跡象。

責任編輯：張寶燕