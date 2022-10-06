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【英鎊危機】英鎊跌幅收窄至1.3%　卓慧思為減稅辯護：在道德和經濟上都正確

Hot Talk 05:19 2022/10/06

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卓慧思：減稅在道德上和經濟上都正確

英國政府日前宣布放棄備受爭議的廢除45%最高稅率政策。首相卓慧思（Liz Truss）周三堅持認為，減稅是「在道義上和經濟上正確的事情」。

英鎊滙價持續尋底，一度急瀉2.2%，兌美元低見1.1227美元。兌港元由9算水平急跌，低見8.8145。收市跌幅收窄至1.3%，兌美元收報1.1326，兌港元收報8.8917。

值得留意的是，英鎊9月26日兌美元最低見1.0349，兌港元最低見8.1359。

卓慧思在保守黨大會上發言，她決心「以保守黨的方式把我們的國家搞好」，以努力將議員們在其減稅計劃方面團結。她強調「減稅在道德上和經濟上都是正確」，保守黨「將永遠是低稅的政黨」。她又指，減稅有助於面對全球經濟危機，對外展示英國商業開放。

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編輯：胡學能

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