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【騰訊700】騰訊入股 波蘭遊戲開發商Gruby

股樓投資 02:33 2022/10/06

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近期傳出將加快海外投資布局的騰訊(00700) 再有動作。波蘭遊戲開發商Gruby Entertainment表示，騰訊將收購該公司少數股權，未披露收購作價。Gruby強調，交易後未來仍會保留完全的創意及運作自主，並會和騰訊長期合作，共同開發高質素的動作遊戲。Gruby作品包括在本月中推出的《Deadlink》。

【滙豐控股5】滙豐傳擬售加拿大業務 估值或達550億元  詳情請看【下一頁

有外，電近日報道騰訊正重新制定併購策略，改變以前主要投資內地企業少數或被動股權，轉為聚焦收購海外公司多數股權，將「積極」尋求外國公司，例如歐洲的遊戲公司，以讓集團擁有強勁遊戲組合，作為未來增長動力來源。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

今年初，騰訊亦曾收購另一波蘭遊戲開發商1C Entertainment。該遊戲商先後開發《國王的恩賜》、《戰爭之人》及《先祖遺產》等作品。

萬洲近6億美元 出售美國調味料業務  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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