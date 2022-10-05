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【新股IPO】艾美疫苗6660明日掛牌 暗盤跌1.1% 公開發售超額認購2.15倍 一手中籤率60%

股樓投資 19:58 2022/10/05

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內地第二大疫苗商艾美疫苗（新上市編號：06660）將於明日(6日)掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤低開12%報14.22元，最高曾見16.2元，暗盤收市報15.98元，較招股價16.16元跌1.1%。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

艾美疫苗香港公開發售部分錄得超額認購約2.15倍，以每手200股計，一手中籤率60.02%，投資者需認購5手方能穩獲一手；該股以16.16元定價；高盛、中金、中信建投及麥格理為聯席保薦人。該股是次上市將全球發售971.4萬股H股，其中香港公開發售佔近一成，國際配售佔近九成，招股價為16.16元，以每手200股計，一手入場費3264.57元。

    點擊圖片放大
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是次集資所得，其中約60%用於推進在研疫苗的研發及持續豐富疫苗管綫；約35%用於為建設新生產設施（為將於未來兩至四年內推出的新疫苗產品）的資本開支提供資金；約5%用於銷售及營銷活動。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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記者：張以正

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艾美疫苗（06660） IPO 港股

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