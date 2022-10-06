【小老闆生意經@iM網欄】本地零售業 短期不乏利好因素

近日利好本地消費的消息一個接一個，先有政府宣布取消或放寬多項防疫措施，包括「0+3」入境檢疫、取消郵輪熔斷機制、食肆每枱人數上限增至12人等。後有在10月1日港府已向合資格市民發放第二期電子消費券。

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政府放寬入境檢疫安排，雖然不少人均認為只會令人消費力會轉移至外遊，惟放寬入境安排，始終可方便到外國遊客進出入及逗留一段時間在香港，這樣亦有助帶旺本地旅遊及消費市場。試想想，放寬入境的安排，港人積壓的外遊意慾大爆發的同時，部分外國人累積已久的訪港旅遊意慾亦會大爆發，相信相關安排某程度上亦為本地消費市場注入新動力，利好本地消費市場。

至於發放消費券，早有調查研究顯示，發放消費劵對刺激本地消費的確起了正面的作用。如歷史重演，今年第四季在節日氣氛疊加消費劵效應下，相信季內的本地零售消費將見明顯復甦或是報復式反彈。

適逢港府發放第二期電子消費券，不少商戶已陸續推出多項優惠吸引大家消費。受惠電子支付平台在本港發展迅速，自去年消費券計劃的推出，本地電子支付儲值工具個人帳戶新增近800萬個，企業帳戶新增亦超過15萬個。因此，各位商家亦可配合電子支付工具推出一些折上折優惠，推動店內人流或銷情。展望未來，本港與內地恢復免檢疫通關，或是實施「0+0」入境安排，相信對本地零售業的影響更加正面。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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