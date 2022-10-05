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【大行報告】黃金首飾需求具韌性 花旗予周大福「買入」評級

股樓投資 19:25 2022/10/05

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政府早前放寬機組人員檢疫安排變相局部先行「０＋０」，周大福（01929）在內的通關概念股周三（5日）受惠消息影響同大市升。花旗預料周大福2023財年第二季及下半財年收入表現強勁，予周大福「買入」評級。周大福周三（5日）收報15.78元，升幅7.6%。

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

花旗表示對周大福展開30天正面催化劑觀察，並預測公司收入將在2023財年第二季及下半財年表現強勁，主要來自於黃金首飾的潛在需求具韌性，以及公司持續推進開店計劃。該行亦預期，周大福在疫情期間盈利風險較低，同時在行業整合的趨勢下持續提升市場份額，預期可為公司帶來更高估值，給予「買入」評級。

 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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早前富瑞亦表示澳門11月開放內地團利好零售，認為隨內地客的回流將令銷售有更好表現，周大福澳門業務將受惠。不過該行認為香港在內地遊客未恢復下，放寬政策不太可能在短期內幫助香港零售業。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

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撰文：鄭昊彤

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出入境管制 周大福 黃金 周大福（01929） 大行報告

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