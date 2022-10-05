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【美股焦點】馬斯克重啟收購Twitter　「華爾街狼人」Carl Icahn大賺2.5億美元

環球政經 19:37 2022/10/05

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據《華爾街日報》報道，有「華爾街狼人」之稱的激進投資者Carl Icahn在過去幾個月，累計買入超過5億美元（約39.24億港元）的Twitter（美：TWTR）股份，料可在Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）宣布繼續以440億美元收購Twitter後，獲得可觀的利潤。

報道引述消息人士稱，Carl Icahn通過其旗下公司Icahn Enterprises LP以每股約30美元買入Twitte，預料將獲利逾2.5億美元（約19.62億港元）。Twitter股價周二（4日）漲逾22%，收報52.00美元。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

報道指，Carl Icahn此舉是出投資是相信馬斯克不會與Twitter對簿公堂，因為他知道這場官司很大機會會輸掉。Carl Icahn又認為，長遠而言，Twitter的估值在每股30美元左右。


報道又稱，除了Carl Icahn，包括DE Shaw Group和對沖基金經理Daniel Loeb旗下的Third Point LLC 在內的其他投資者最近幾個月也吸納Twitter 股票，預計同樣能獲得可觀的收益。

【延伸閱讀】馬斯克重提收購Twitter 按原訂協議每股出價54.2美元　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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