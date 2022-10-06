▲ 【凱施拖糧】凱施餅店認拖糧：本周內發放拖欠員工薪金 拖欠8月MPF約76萬元、涉約580名員工（第二版）

有報道指凱施餅店拖欠薪金，積金局回應指，高度重視僱主是否有拖欠供款的情況，已主動聯絡工聯會酒店及餐飲從業員協會，進一步瞭解情況，以便提供協助。凱施餅店發聲明指，受疫情衝擊，公司在經營上面對前所未有的嚴峻考驗，已實行不同開源節流方案，但由於財務上安排，部分員工8月份薪金未有及時發放。

凱施餅店：管理層正積極跟進事件

凱施餅店透露，管理層正積極跟進事件，牽涉的員工薪資將於本周內安排悉數發放，日後公司亦會加強與員工溝通，感謝所有持分者的關注。

據積金局調查，凱施餅店在8月份的供款期拖欠MPF供款共約76萬元，涉及約580名員工。而8月份之前的供款期，該餅店亦有零星的拖欠MPF供款情況，涉及約1萬元。

積金局：將代受影響僱員追討有關拖欠MPF供款

積金局早前在受託人報告中，得悉凱施餅店未有作出2022年8月的強積金供款時，已立即聯絡僱主要求補交欠款。積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。

至於9月份供款，如有關僱主未有在10月10日的供款日或之前作出供款，積金局會採取追討行動。

積金局呼籲，若有受聘於凱施餅店的僱員懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過熱線2918 0102，或電郵（mpfa@mpfa.org.hk）與積金局聯絡，以便局方跟進。

（第二版加入凱施餅店聲明）

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記者：余倩敏