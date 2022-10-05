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高盛調低樓價預測　料今明兩年累跌30% 

股樓投資 19:43 2022/10/05

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雖然近期政府連番出招救經濟，更放寬壓力測試要求，但樓市交投未見好轉，再有大行唱淡後市，並調低樓價預測。高盛發表報告指，香港樓價今年累跌約8%，主要原因是一個月港元銀行同業拆息（HIBOR）急升。該行認為，本地銀行已經加息，加上預期美聯儲於明年三月前再加息1.5厘，相信樓價會隨按息上升而進一步下跌，因此調低樓價預測，料今明兩年樓市各跌15%。

高盛同時作出情景分析，假設傳統用家收入沒有上升，當樓價跌兩成時，剛性需求才會恢復，但若以歷史平均的淨租金收益率為基準計算，相信樓價跌35%至40%，投資者才會重返市場，故認為樓價跌30%的可能較大。

延伸閱讀　近九成鐵路盤呎價跌 4個今年跌20% 唯獨7個屋苑有得升【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

加息 樓價 二手市場 私人屋苑

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