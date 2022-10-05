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【美股焦點】Fundstrat策略師Mark Newton：美股或已觸底 年底前有望回升15%

環球政經 19:27 2022/10/05

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近日美股市場波動，據策略諮詢公司Fundstrat策略師Mark Newton報告指，美股或已觸底，有望年底前回升15%。

Newton在近日向客戶發布的報告表示，由於利多的季節性趨勢、投資者低迷的信心，以及現時的強勁市場反彈，故預計美股將會回升。

Newton表示，根據歷史數據，美國選舉年的第四季股市往往表現強勁，選舉年間的10月股市平均漲幅為 1.0%，但在選舉年以外的年份僅漲 0.3%。

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另外，在標普500指數下跌近25%情況時，投資者將不再像過去那樣看好股市，故當市場情緒達到極端時，可視之為強大觸底反彈的訊號。

Newton預測，標普500指數年底前或會上升15%，並認為「現在到年底的任何下跌，都是買點。」但摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson則認為，美股將進入熊市最後階段，並預計標普500指數將會在今年底或明年初觸底，底點或至3,000 至 3,400 點之間。

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責任編輯：何珊如

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