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【國際油價】美油企敦促拜登政府　放棄考慮石油出口禁令

環球政經 19:00 2022/10/05

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據《路透社》報道，美國石油協會和美國燃料和石化製造商周二去信美國能源部，敦促拜登政府放棄考慮限制石油產品出口。

美國石油協會(API)及燃料與石化生產商協會，聯署致函能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm），表示相關出口禁令的討論引起「重大擔憂」，協會希望拜登政府清晰地表達反對出口禁令，因為禁令會為燃料價格帶來上行壓力。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

格蘭霍姆和白宮官員上周五（30日）警告，如果本地石油產品價格持續高企，不排除採取包括禁止出口在內的緊急行動，但目前並未考慮相關行動。

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責任編輯：黃苑筠

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