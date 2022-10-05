【國際油價】美油企敦促拜登政府　放棄考慮石油出口禁令

據《路透社》報道，美國石油協會和美國燃料和石化製造商周二去信美國能源部，敦促拜登政府放棄考慮限制石油產品出口。

美國石油協會(API)及燃料與石化生產商協會，聯署致函能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm），表示相關出口禁令的討論引起「重大擔憂」，協會希望拜登政府清晰地表達反對出口禁令，因為禁令會為燃料價格帶來上行壓力。

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格蘭霍姆和白宮官員上周五（30日）警告，如果本地石油產品價格持續高企，不排除採取包括禁止出口在內的緊急行動，但目前並未考慮相關行動。

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責任編輯：黃苑筠