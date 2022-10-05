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【滙豐HSBC】傳滙豐擬售加國業務　美銀：滙豐當地業務與環球貿易網絡聯繫相對較低

股市 18:42 2022/10/05

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美銀指，滙豐加國業務與集團環球貿易網絡聯繫相對較低。

外媒引述消息指，HSBC滙豐 （00005） 正進行策略性選項檢討，當中包括擬以數十億英鎊作價，出售其加拿大業務。美銀指出，根據上半年滙豐業績，其加拿大業務的整體收入，4分3都是來自財富及私人銀行部門，反映當地業務與滙豐領先的環球貿易網絡之聯繫，低於其他地區。

倘消息屬實，美銀預期加拿大的大型銀行，均會對買入滙豐當地業務存在不同程度之興趣。美銀又以1.5倍市帳率作估算，料交易一旦成事，潛在作價為70億加元（404億港元）。美銀又指，若有較多買家參與競投，作價甚或會高於該水平。

另外，除當地同業外，美銀不排除非銀行機構或美資機構，亦有機會參與競投。

美銀維持對滙豐的「買入」評級，目標價792便士，折合約70.75港元，較本港周三收市價42.65元高出65.7%。

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記者：余倩敏

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