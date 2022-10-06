菲78歲老翁娶18歲少女 家人稱非包辦婚姻

菲律賓一名年近80歲的老翁近日成婚，新娘子竟是年僅18歲的少女，雙方年齡差距之大令人訝異。男方家人強調，二人並非包辦婚姻，共諧連理完全因為愛。據悉，新婚夫婦此前從未有戀愛經驗，相互是對方的初戀。

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外媒報稱，現年78歲的退休農夫曼加科普（Rashed Mangacop）於3年前一場晚宴上，遇見當時僅得15歲的阿卜杜拉（Halima Abdullah）。兩人隨即熱戀，並決定在女方18歲時成為夫妻。

曼加科普家人聲稱，他對阿卜杜拉一見鍾情，經過3年甜蜜的拍拖生活後，終於在8月25日舉行伊斯蘭教儀式婚禮。曼加科普的姪仔表示，兩人的婚姻不是包辦婚姻，他們選擇結婚「純粹因為愛」（purely out of love）。

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姪仔聲稱，曼加科普與阿卜杜拉結婚獲雙方家庭同意，亦支持兩人成為夫妻。姪仔指是阿卜杜拉先對叔叔動心，因為曼加科普單身加上年紀老邁，家人亦為他的婚姻送上祝福。根據菲律賓法律，任何21歲以下人士結婚需先取得家長同意。

據悉，曼加科普多年未曾談戀愛，阿卜杜拉是他的初戀，男方亦是新娘的初戀情人。二人婚後將居住在Carmen鎮，並計劃盡快生兒育女組織家庭。

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責任編輯：吳漢培