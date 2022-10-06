  • 28°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 10:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

菲78歲老翁娶18歲少女 家人稱非包辦婚姻

環球社會熱點 09:05 2022/10/06

分享：

分享：

菲律賓一名年近80歲的老翁近日成婚，新娘子竟是年僅18歲的少女，雙方年齡差距之大令人訝異。男方家人強調，二人並非包辦婚姻，共諧連理完全因為愛。據悉，新婚夫婦此前從未有戀愛經驗，相互是對方的初戀。

菲總統小馬可斯自稱牛津大學學士 校方：只係文憑 【下一頁】

外媒報稱，現年78歲的退休農夫曼加科普（Rashed Mangacop）於3年前一場晚宴上，遇見當時僅得15歲的阿卜杜拉（Halima Abdullah）。兩人隨即熱戀，並決定在女方18歲時成為夫妻。

曼加科普家人聲稱，他對阿卜杜拉一見鍾情，經過3年甜蜜的拍拖生活後，終於在8月25日舉行伊斯蘭教儀式婚禮。曼加科普的姪仔表示，兩人的婚姻不是包辦婚姻，他們選擇結婚「純粹因為愛」（purely out of love）。

杜特爾特不滿與普京相提並論：我冇殺老人細路 【下一頁】

姪仔聲稱，曼加科普與阿卜杜拉結婚獲雙方家庭同意，亦支持兩人成為夫妻。姪仔指是阿卜杜拉先對叔叔動心，因為曼加科普單身加上年紀老邁，家人亦為他的婚姻送上祝福。根據菲律賓法律，任何21歲以下人士結婚需先取得家長同意。

據悉，曼加科普多年未曾談戀愛，阿卜杜拉是他的初戀，男方亦是新娘的初戀情人。二人婚後將居住在Carmen鎮，並計劃盡快生兒育女組織家庭。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

梅根批荷里活定型亞裔女性 用20年前舊片作例子
今日
梅根批荷里活定型亞裔女性 用20年前舊片作例子
烏克蘭基輔據報正分發碘片 憂俄羅斯發動核攻
2022/10/05
烏克蘭基輔據報正分發碘片 憂俄羅斯發動核攻
安祖蓮娜祖莉反訴前夫畢彼特家暴 逼女方簽保密協議
2022/10/05
安祖蓮娜祖莉反訴前夫畢彼特家暴 逼女方簽保密協議
新書揭美前總統特朗普八大秘密 幾乎怒炒伊萬卡與女婿
2022/10/05
新書揭美前總統特朗普八大秘密 幾乎怒炒伊萬卡與女婿
烏克蘭女難民返國 仍望英前男友回心轉意
2022/10/05
烏克蘭女難民返國 仍望英前男友回心轉意

你可能感興趣

梅根批荷里活定型亞裔女性 用20年前舊片作例子
今日 08:05
梅根批荷里活定型亞裔女性 用20年前舊片作例子
烏克蘭基輔據報正分發碘片 憂俄羅斯發動核攻
16:20 2022/10/05
烏克蘭基輔據報正分發碘片 憂俄羅斯發動核攻
安祖蓮娜祖莉反訴前夫畢彼特家暴 逼女方簽保密協議
12:04 2022/10/05
安祖蓮娜祖莉反訴前夫畢彼特家暴 逼女方簽保密協議
網絡熱話 拍拖 退休 結婚 菲律賓 伊斯蘭教

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間10:00）

下一篇文章

梅根批荷里活定型亞裔女性 用20年前舊片作例子

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】查理斯新家庭照得4人 哈里梅根無得留低
【英國王室】查理斯新家庭照得4人 哈里梅根無得留低
新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間09:00）
烏克蘭女難民返國 仍望英前男友回心轉意
烏克蘭女難民返國 仍望英前男友回心轉意
【英國王室】王太后童年照曝光 被指笑容似外玄孫女
【英國王室】王太后童年照曝光 被指笑容似外玄孫女
英國内政大臣指過多低技術移民 欠經濟發展貢獻
英國内政大臣指過多低技術移民 欠經濟發展貢獻
【烏克蘭戰爭】烏軍東南部均有進展 俄警告美增軍援或致直接衝突（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏軍東南部均有進展 俄警告美增軍援或致直接衝突（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款