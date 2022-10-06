【0+3報復式旅遊】港人聖誕外遊意欲高企　滑雪用品店料生意重返疫前7成水平

▲ 隨著香港放寬入境檢疫政策至「0+3」後，港人外遊意欲持續高企，加上12月聖誕旺季即將來臨，有滑雪用品店商家稱，已提前收到不少查詢。（法新社圖片）

隨著香港放寬入境檢疫政策至「0+3」後，港人外遊意欲持續高企，加上12月聖誕旺季即將來臨，有滑雪用品店商家稱，已提前收到不少查詢，料12月生意額可重上疫前7成水平。

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售賣不少滑雪用品如服裝、雪鏡及滑板的Escape指，自公布0+3措施後，以雪鏡為主的查詢明顯增加。該店負責人黎先生解釋，疫情期間港人沒有出外滑雪，服裝大部分亦可繼續使用，但雪鏡則有機會因這些年欠缺保養，出現花痕、損耗等。不過，他坦言生意則未有增長，相信因現時不少人仍在留意外出旅遊的機票、檔期。

疫情期間滑雪用品生意盡失

按疫情前的購物習慣，黎估計港人會在出發前的一至兩星期才會開始購買裝備，料步入12月生意額才會有明顯升幅。他又指，疫情期間滑雪用品生意盡失，只得疫情前的0至1%生意，期望12月可重上7成水平。

多為家庭客人

另一滑雪用品店FUN’N Snow負責人Sky亦表示，措施公佈後的查詢量明顯增加，升幅約為5%。並反映，顧客均在等待12月聖誕節檔期，現時正觀望航班班次及假期空檔，料當月生意額升幅最大。

她亦表示，顧客大多為家庭客人，不少查詢的家長反映，需配合家中小孩的假期時間，故提早查詢，再於11、12月購買，大熱產品為滑雪手套及雪鏡。

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記者：李智美、葉泳珊



