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【環球經濟】世貿預計2023年全球貿易增長大幅放緩至1%　主要經濟體增長減慢拖累進口需求

宏觀解讀 18:28 2022/10/05

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【環球經濟】世貿預計2023年全球貿易增長大幅放緩至1%　主要經濟體增長減慢拖累進口需求

世界貿易組織（世貿，WTO）表示，由於多重衝擊對全球經濟造成壓力，預計全球貿易將在2022年下半年失去動力，並在2023年保持低迷。世貿經濟學家最新預測，今年全球商品貿易量將增長3.5%，略好於4月份預測的3.0%，然而預計2023年將增長1.0%，遠低於此前估計的3.4%。

世貿最新預測，世界GDP將在2022年和2023年分別增長2.8%和2.3%，後者較此前的預測低1.0個百分點。

高能源價格擠壓歐洲家庭支出

世貿指出，隨著主要經濟體出於不同原因增長放緩，進口需求預計將減弱。歐洲方面，俄烏戰爭導致的高能源價格將擠壓家庭支出並提高製造成本；美國方面，貨幣政策收緊將打擊住房、汽車和固定投資等領域對利率敏感的支出。

報告提到，中國則繼續努力應對疫情及生產中斷以及外部需求疲軟；燃料、食品和化肥的進口費用不斷增加可能導致發展中國家的糧食不安全和債務困境。

8月能源價格漲78% 

世貿稱，烏克蘭危機推高商品價格，尤其是燃料、食品和化肥，8月份能源價格按年上漲78%，其中天然氣價格上漲250%，原油價格上漲36%。

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責任編輯：李哲毅

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