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【開篷電動車】Maserati兩款電動車料明年上市　開篷車款可輸出745匹馬力

科技 18:15 2022/10/05

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Maserati GranCabrio開篷車原本在2019年之後就退出產品線，惟Maserati是次預計藉著電動化的契機，把該款經典設計帶回市場。

電動車市場正迅速擴大，不少傳統車廠也轉投電動車生產，因擁有三叉戟廠徽被外界稱為「海神」的意大利豪華車廠瑪莎拉蒂（Maserati），早前亦公布一系列電動化計畫，目標在2025年為旗下所有車款提供純電動力，並在2030年轉型為純電動車廠。據電動車網站InsideEVs報道，Maserati旗下開篷電動車GranCabrio Folgore以及純電版GranTurismo Folgore將於2023年上市。

報道指，Maserati GranCabrio開篷車原本在2019年之後就退出產品線，惟Maserati是次預計藉著電動化的契機，把該款經典設計帶回市場。

經典設計回歸　料售價超過157萬元

Maserati GranCabrio Folgore定位為獨特的雙門四人座開篷電動跑車，預計搭載92.5 kWh電池組，並採用800V高壓電路架構，能夠輸出745匹馬力。售價方面，預計開篷電動跑車GranCabrio Folgore上看20萬美元（約157萬港元）以上。

該品牌全球產品負責人Massimo Capaldi近日接受外媒《Autocar》訪問時亦指出，GranCabrio Folgore將為特別車款，似乎暗示市場上幾乎沒有同類型車款的競爭者。

GranTurismo電動版輸出逾千匹馬力　零百加速2.7秒

此外，根據現有數據顯示，Maserati GranTurismo Folgore將使用雙門設計，搭載三馬達（前一後二）驅動，能夠輸出上千匹馬力，零百加速時間為2.7秒，車速高達每小時320公里。

責任編輯：張寶燕

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