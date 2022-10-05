【META】料第三季財報持續下滑 Meta旗下社交媒體推新型廣告

Meta周一（3日）於廣告商活動公布了有關旗下社交媒體Instagram 以及WhatsApp展示廣告的新方式，以望扭轉股價下跌的趨勢。

在周一活動，Meta表示，未來Instagram探索頁面會根據用戶的偏好和慣例向用戶展示廣告。另外，在新廣告格式的測試中，被選中並同意在其動態消息或個資頁面上展示廣告的網絡影響者（Influencer ），將可獲得得潛在收入。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

而在WhatsApp方面，Meta的商業消息行銷和成長副總裁(Maz Sharafi）表示，Facebook正在推出一種工具，該工具會使用機器學習軟件來展示「最能吸引可能購買的人」的廣告。Sharafi補充，「重要的是我們不會將消息內容用於廣告」，透露公司並不會分析 WhatsApp 訊息以確定放置哪些廣告。

Meta營收大多來自行動廣告，但面對另一短片社交平台TikTok的競爭，以及蘋果（美：AAPL）的操作系統隱私更新等因素，Meta今年股價已下跌近6成。Meta亦將在3周後發布第三季財務報告，但預計本季收入將連續第兩季下降。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如