  • 29°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【META】料第三季財報持續下滑 Meta旗下社交媒體推新型廣告

環球政經 18:53 2022/10/05

分享：

分享：

Meta周一（3日）於廣告商活動公布了有關旗下社交媒體Instagram 以及WhatsApp展示廣告的新方式，以望扭轉股價下跌的趨勢。

在周一活動，Meta表示，未來Instagram探索頁面會根據用戶的偏好和慣例向用戶展示廣告。另外，在新廣告格式的測試中，被選中並同意在其動態消息或個資頁面上展示廣告的網絡影響者（Influencer ），將可獲得得潛在收入。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

而在WhatsApp方面，Meta的商業消息行銷和成長副總裁(Maz Sharafi）表示，Facebook正在推出一種工具，該工具會使用機器學習軟件來展示「最能吸引可能購買的人」的廣告。Sharafi補充，「重要的是我們不會將消息內容用於廣告」，透露公司並不會分析 WhatsApp 訊息以確定放置哪些廣告。

Meta營收大多來自行動廣告，但面對另一短片社交平台TikTok的競爭，以及蘋果（美：AAPL）的操作系統隱私更新等因素，Meta今年股價已下跌近6成。Meta亦將在3周後發布第三季財務報告，但預計本季收入將連續第兩季下降。

    點擊圖片放大
    +17
    +16

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如

開啟hket App，閱讀全文
媒體 廣告 Meta 美股 營收 廣告 軟件 Facebook 社交平台 WhatsApp

上一篇文章

【國際油價】美油企敦促拜登政府　放棄考慮石油出口禁令

下一篇文章

【利財筆記】林本利：千萬財產 年收50萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【比亞迪】穩坐全球電動車「龍頭寶座」 比亞迪單月銷量達20萬
【比亞迪】穩坐全球電動車「龍頭寶座」 比亞迪單月銷量達20萬
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款