長實在港推售倫敦住宅項目　首批限量20伙　入場費170萬英磅起

與年初相比，英鎊明顯下跌，不少港人趁機入市。由長實（01113）發展，位於英國倫敦泰晤士河北岸的住宅項目Chelsea Waterfront-POWERHOUSE，趁機登場，將於周六至周日（8日至9日）在中環華人行舉行首次展銷會，並推出20個單位，其中兩房單位面積1,016平方呎起，定價約170萬英磅起。

資料顯示，POWERHOUSE是Chelsea Waterfront系列最新一期項目，與泰晤士河為鄰，提供260伙，設一房至四房戶型，面積由638平方呎起，至最大1,883平方呎。長實預計，由於近日英鎊下跌，勢將吸引有意在倫敦投資住宅物業或自住的買家注視。

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長實指，POWERHOUSE前身是逾百年歷史的洛茲路發電廠 (Lots Road Power Station)，為倫敦市中心內的代表建築地標，而活化工程項目由建築大師Terry Farrell領導的團隊和室內設計公司Fiona Barratt Interiors負責。

展銷會詳情如下：

地點：香港中環皇后大道中29號華人行9樓904室

日期：2022年10月8日 - 9日（星期六、日）

時間：上午11時 – 下午6時

POWERHOUSE基本資料 物業住宅總數：260伙 物業地址：Chelsea Waterfront, 90 Lots Road, London SW10 0QD 物業分層住宅層數：北翼–9層 / 南翼–13層 交通網絡： 8分鐘前往斯隆廣場 (Sloane Square) 11分鐘前往騎士橋 (Knightsbridge) 15分鐘*前往肯辛頓高街 (High Street Kensington) 17分鐘*前往牛津圓環 (Oxford Circus) 18分鐘*前往維多利亞 (Victoria) *由帝國碼頭地上鐵站及火車站(Imperial Wharf Station)出發之車程時間 發展商：Circadian Limited (長江實業集團有限公司附屬公司) 租賃期：975年

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