【諾貝爾獎】三學者合奪化學獎 美科學家第二度獲殊榮

2022年度諾貝爾獎得主陸續揭曉，周三（5日）頒發的是化學獎。今屆化學獎由三名學者奪得，分別為沙普爾斯（Barry Sharpless）、梅爾達爾（Morten Meldal）及貝爾托齊（Carolyn Bertozzi），以表揚他們對點擊化學和生物正交化學的卓越貢獻。其中沙普爾斯是史上第二位二度奪得諾貝爾化學獎的人。

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沙普爾斯於2000年創造點撃化學概念，2001年首次獲奪諾貝爾化學獎。相隔21年後，沙普爾斯在點撃化學的成就及貢獻，使他繼英國學者桑格（Frederick Sanger）後，第二位再奪諾貝爾化學獎的人。

長期以來，一眾化學家渴望構建高複雜性分子，因很多時需要在藥物研究中，重建具藥用特性的天然分子結構。但重建分子結構過程往往耗時長，且生產成本非常高。

梅爾達爾在點擊化學開發的「銅催化疊氮和炔烴環加成反應」（the copper catalysed azide-alkyne cycloaddition，CuAAC），現時被全球廣泛使用，包括用於藥物開發，繪製DNA及創造更適合用途的材料。

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而貝爾托齊將點擊化學提升到新層次。為了在細胞表面定位重要但難以捉摸的聚醣，她開發一種不會破壞細胞的生物正交反應，用於探索細胞及跟蹤生物過程。生物正交反應協助研究人員改進癌症藥物靶向性，目前正在進行臨床試驗。

諾貝爾化學委員會主席阿奎斯特（Johan Åqvist）讚揚今年化學獎得主，成功以簡單高效的方法獲得分子多樣性，甚至可以通過直接的途徑構建功能分子。

瑞典皇家科學院（The Royal Swedish Academy of Sciences ）讚賞沙普爾斯和梅爾達爾，指兩人奠定點擊化學基礎，將化學帶入功能主義的時代。

科學院亦稱，貝爾托齊使用點撃化學來繪製細胞圖，結合生物正交反應，將有助於更針對性的癌症治療，以及許多其他應用，把點擊化學提升至新層次。

三人可平分1,000萬瑞典克朗（約704萬港元）的獎金，即每人約獲333萬瑞典克朗（約239.6萬港元）。

化學獎得獎科學家資料 姓名 貝爾托齊（Carolyn Bertozzi） 梅爾達爾（Morten Meldal） 沙普爾斯（Barry Sharpless） 出生地及年份 1966年生於美國 1954年生於丹麥 1941年生於美國 任職機構 美國史丹福大學 丹麥哥本哈根大學 美國斯克里普斯研究所 得獎原因 對「點擊化學」和生物正交化學的發展 得獎比重 1/3

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責任編輯：郭麗明