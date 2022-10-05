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【恒生11】恒生與滙豐再訂私募投資協議　涉投資14.4億美元

股市 18:01 2022/10/05

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【恒生11】恒生與滙豐再訂私募投資協議　涉投資14.4億美元

恒生銀行 （00011） 公布，恒生保險與滙豐 （00005） 兩家全資附屬HGGP 及 HMGL訂立《有限責任合夥協議》，恒生保險以投資者身份出資14.4億美元（約113億港元），與普通合夥人HGGP，設立「H9 LP」作私募股本投資，由HMGL管理。

由於滙豐持有恒生約62%股權，該協議被視為關連交易。恒生2019年、2021年也與滙豐簽署同類合夥建議，分別出資11.6億美元和10.25億美元。

恒生表示，比較過往以本身名義直接進行私募股本投資的模式，現時傾向通過合夥來進行私募股本投資的模式。恒生保險認為通過合夥進行私募股本投資，有助整合匯報責任，簡化其他行政程序，有助改善管治和營運效益。

據最新協議，恒生保險同意認繳出資14.4億美元，於2022年進行最多7.22億美元信貸投資、最多6.35億美元私募股本投資，以及最多8,300萬美元基礎建設股本投資。

H9 LP會向HMGL支付管理費，首3年每年按照出資額支付0.26%至0.65%以下管理費，其後按管理的基金價值支付，並會支付介乎投資所得款10%至15%作表現費。

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編輯：麥德銘

港股 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）

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