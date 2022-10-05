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【半導體】美光將投資千億美元　紐約州建超級芯片廠

商業 18:06 2022/10/05

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美光科技(Micron)將投資一千億美元在紐約州興建超大型芯片廠房。(美光科技圖片)

近期經濟疲弱，半導體製造商紛紛減產，但對於中長期需求仍然看好，美國通過政策鼓勵廠商回國設廠，美光科技Micron宣佈將會在紐約州興建全新芯片工廠，規模比已公布的其他項目更大。

【0+3報復式旅遊】9成港人計劃預訂「可持續旅遊」　願為抵銷碳排放而付更多旅費

美光科技在9月曾公布將在西北部愛達荷州總部投資150億美元增建芯片廠房，生產用於數據中心、個人電腦和其他設備的DRAM芯片，預定2025年投產，當時該企已透露尚有進一步擴充計劃，近日正式宣佈會在紐約州中部雪城附近，建立超大型芯片廠房，在未來20年共投入一千億美元。紐約州新廠房將有4個達60萬平方尺的無塵室，佔地約40個足球場面積近240萬平方尺，相對下愛達荷州的新廠房約10個足球場大小。

新廠房預料可創造近5萬個職位，其中包括美光科技內部9,000個高薪空缺，至於愛達荷州總部的新廠房亦創造逾一萬七千個職位，包括2,000個內部空缺。紐約州新廠房預定2023年進行地基平整2024年動土，預定2030前陸續增加產能，美光期待未來10年，其美國製造DRAM芯片可佔該企全球廠房產能4成。是次增建廠房亦是受到美國芯片法案推動，美光科技稱從州政府獲得55億美元援助，以及當地市鎮的關鍵基礎設施支援。

【電影票房】《明日戰記》票房衝破6625萬　登香港電影史上華語片票房第一位

責任編輯:王浩賢

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