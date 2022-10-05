▲ 【CBDC】金融通訊系統 SWIFT 制訂全球中央銀行數字貨幣網絡藍圖

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）針對不同技術和貨幣進行8個月的試驗之後，公布制定全球中央銀行數字貨幣（CBDC）網絡藍圖。

該試驗涉及法國和德國的中央銀行以及匯豐 （00005） 、渣打銀行 （02888） 及瑞銀等全球銀行，研究如何在國際上應用CBDC ，甚至在需要時轉換為法定貨幣。

全球大約90%中央銀行正在使用、試用或研究CBDC。SWIFT 創新主管 Nick Kerigan 表示，明年將作更進一步測試，若可擴大規模應用，銀行只須進行一個主要連接，而不用單獨與每一交易對手建立聯繫，最終減少連接工作下，或達致更大效益。

該試驗還測試了不同的底層 CBDC 技術，包括分佈式賬本技術。此外，SWIFT與花旗、清算所 Clearstream 和 Northern Trust 一起就「代幣化」資產進行了單獨的試驗，將股票和債券等傳統資產轉化為數字代幣，然後可以實時發行和交易。

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編輯：李哲毅