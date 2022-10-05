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【0+3報復式旅遊】9成港人計劃預訂「可持續旅遊」　願為抵銷碳排放而付更多旅費

商業 18:20 2022/10/05

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有超過4成受訪港人認為，減少食物浪費及即棄產品消費，亦是可持續旅遊的重要元素。（法新社圖片）

香港人再次計劃到海外旅遊，疫情後的旅遊趨勢亦出現轉變。有調查指，近9成港人計劃預訂「可持續旅遊」，甚至願意因此支付更多。

【0+3報復式旅遊】近半港人較疫情前增加旅遊支出　買機票重視價錢

攜程集團近日發表《可持續旅遊消費者報告2022》，發現愈來愈多旅客考慮到旅遊對環境造成的影響，因而選擇可持續旅遊。受訪港人當中，47.5%的香港人表示關心旅遊對下一代的影響。有近34%的受訪者則認為，可持續性對改善旅行體驗很重要。另有9.7%承認，選擇可持續旅遊是因社會大眾壓力所致，8.3%則認為可持續旅遊是一種潮流趨勢。

港人支持可持續旅遊   完勝歐亞11城市

至於何謂可持續旅遊呢？旅客的理解可以十分廣泛，當中30.5%的香港受訪者認為，需要尊重當地文化和傳統，另有42%和 40.1%的受訪者認為，減少食物浪費及即棄產品消費，亦是可持續旅遊的重要元素。報告更發現，有75%的香港旅客亦願意為可持續旅遊支付更多，在亞洲及歐洲11 個市場之中佔據榜首；高於全球比例的67.7%。

報告指出，每10位香港受訪者便有8位（79.9%）反映z，新冠疫情驅使他們更願意選擇可持續旅遊。逾半數（51.5%）受訪者意識到旅客的行為會對環境、大自然和社會產生重大影響。約有四分一的受訪者（25%）皆認為疫情下的旅遊限制令他們更懂得欣賞大自然，增加了他們留港本地遊的需要。

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責任編輯：葉泳珊

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