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梅根批荷里活定型亞裔女性 用20年前舊片作例子

環球社會熱點 08:05 2022/10/06

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英女王哀悼期結束後，英國哈里王子夫人梅根恢復在音樂串流平台Spotify推出播客（Podcast）節目。梅根在最新一集批評，美國荷里活電影經常將亞裔女性定型為性感及具侵略性的形象，並列舉兩套接近20年前的電影作例子。

巴西超模傳請定離婚律師 網民盼情歸「女神收割機」 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）周二（4日）在Spotify的自家播客節目，與兩名亞裔女性探討關於種族定型問題。

梅根引用作家India Roby將亞裔女性角色描述為「龍夫人」（Dragon Lady）一詞，意指來自東方、誘人又致命的妖精。梅根認為，西方認為亞裔女性具危險性的刻版印象根深柢固，不會隨著時間而淡化。

他們以2002年發行的電影《凸務之王決戰金大支》為例，由兩名日本女演員飾演的雙胞胎曹莉及曹娥打扮性感，又經常與主角金大支同行，更有不少色誘場面。

 

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哈里梅根發布官方相 距查理斯家庭照僅兩日 【下一頁】

梅根續指2003年發行的電影《標殺令》，劉玉玲飾演黑幫女首領石井御蓮凶殘暴虐，批評荷里活有為數不少的電影，將亞裔女性描繪成充滿性感或帶有攻擊性。

劉玉玲去年曾在《華盛頓郵報》評論文章，回應Roby指她《標殺令》角色是專門賣弄色情手段的龍夫人。劉玉玲認為，Roby的形容根本毫無根據，因除了她飾演的亞裔女殺手，還有另外3位女性職業殺手。

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責任編輯：郭麗明

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